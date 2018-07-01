Bakan Canikli: Kaos planını bile beceremediler

24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Sonuçlar üzerinden bir kaos planı hayata geçirilmek istendi. Tırnak içerisinde söylüyorum onu bile beceremediler" dedi.

Bakan Canikli , 24 Haziran seçimleri sonrası partisinin Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye'yi ilgilendirmediğini ifade eden Canikli, ''Neredeyse bütün dünyanın en güçlü aktörleri bu seçim için alandaydı'' ifadesini kullandı.

Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

''Dinamik bir süreçti, bunları önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bütün bunlara rağmen, bu zaferin elde edilmiş olması elbette takdire şayan, son derece önemlidir. Hepimizin gayretleri önemli, sonuç itibarıyla ortaya çıkan hesap Rabbimizin hesabıdır. Birinci boyutu, bu ülkeyle alakalı çok güzel duygular beslemeyen çevrelerin beklentilerine rağmen, son derece muhteşem ve net bir zafer ortaya çıktı. Artık kimse bu sonuçları reddetme imkanına sahip olmadı. Sonuçlar üzerinden bir kaos planı hayata geçirilmek istendi. Tırnak içerisinde söylüyorum, onu bile beceremediler"



