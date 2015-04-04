Bakan Canikli: Kamuoyuna yansımayan suikast girişimleri oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, son dönemdeki terör saldırılarını değerlendirerek, "Hedef Ak Parti, Hükümetimizi devirmek, onu oyun dışına itmek ama arka planda da hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Devlete yönelik bu tür tehditler, saldırılar söz konusu olduğunda bütün diğer ülkelerde olduğu gibi herkesin tek vücut olarak çalışması, tek bir yerde durabilmesi gerekir" dedi.

Bakan Canikli, MİT’in bu girişimleri açıkça ifade edemeyeceğini, kamuoyuna bilgi veremeyeceğini söyledi.

Canikli, "Kamuoyuna yansımayan ama teşebbüsler neticesinde engellenen bazı terör olayları suikast girişimleri mi var" sorusunu, "Kesinlikle aynen öyle. Bunlar yeni değil yani. Bunlar uzun zamandan beri var. Çıkıp da emniyet güçlerimizin ya da MİT'in, 'ben şunu engelledim, söyle bir çalışma vardı, söyle bir suikast teşebbüsü vardı, şöyle bir terör faaliyeti vardı' kamuoyuna bilgi verilmesi mümkün değil. Özellikle dışarıdan çok büyük güçlü yapılar tarafından desteklendiğini dikkate alırsak bu çalışmaların önlenmesinin ne kadar büyük bir değer olduğu bir kez daha ortaya çıkar. Dolayısıyla bu konseptte değerlendirmek lazım” şeklinde yanıtladı.

Son dönemdeki terör saldırılarını yapanların "taşeron" olduğunu ifade eden Canikli, "Hedef Ak Parti, Hükümetimizi devirmek, onu oyun dışına itmek ama arka planda da hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Devlete yönelik bu tür tehditler, saldırılar söz konusu olduğunda bütün diğer ülkelerde olduğu gibi herkesin tek vücut olarak çalışması, tek bir yerde durabilmesi gerekir. Tam aksine özellikle muhalefetin bu konudaki yaklaşımları, söylemleri, tavırları bunları cesaretlendirici motive edici bir özelliğe sahip. Bir de bunlarla mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bunlar ilk defa bugün ortaya çıkan, ilk defa teşebbüs edilen hadiseler değil. Türkiye bu konuda gerçekten çok pişti. Çok tecrübeye sahip. O kadar çok teşebbüs var ki bunların büyük çoğunluğu engelleniyor. Ama arada tabi bunlar kaçabiliyor. Amaçlarına ulaşmaları Allah’ın izniyle kesinlikle söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.