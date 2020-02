Bakan Canikli: Bu toprakları korumak kolay değil

KIRIKKALE, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye\'nin savunma konusunda iyi bir noktaya geldiğini belirterek, \"Son dönemde karşı karşıya kaldığımız tehdit ve sınamalar çerçevesinde bu toprakları korumak kolay değil. Bu yeteneğe kavuşmamış olsaydık, ne Fırat Kalkanı operasyonunu ne de Zeytin Dalı operasyonunu bu şekilde gerçekleştiremezdik\" dedi.



Kırıkkale\'de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile TUBİTAK Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında \'Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Protokolü\' imzalanması için kültür merkezinde tören düzenlendi. Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TUBİTAK ile MKE kurumunun yürüttüğü ortak projelerin ülkenin stratejik çıkarları ve savunması açısından son derece büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin köklü kurumlarının el ele vermiş olmaları, teknoloji odaklı büyüyen savunmamız için ilham vericidir. Bugün sözleşmeleri imzalanacak olan projelerin her biri Türk savunma sanayinin ulaştığı yüksek teknolojiyi göstermektedir. Milli savunmamız, yeni teknolojili ürünler ve yerli sistemlerle güçlenmeye devam edecek. Savunma sanayimiz yüksek teknolojili yoğun bir sanayidir, araştırma geliştirmeye ve inovasyona en fazla ihtiyaç duyulan sanayi alanlarının başında savunma sanayi gelir. Bu anlamda TUBİTAK gibi köklü bir birim kurumun bilgisini, tecrübesini savunma sanayimiz için seferber etmiş olması ülkemizi için büyük bir kazanımdır.\"



\'MİLLİ OLMAYA YEMİN ETTİK\'

Daha sonra zor bir coğrafyada yaşadıklarını ifade eden Bakan Özlü, şunları söyledi:

\"Güçlü bir savunma sanayi ülkemizin istikbali için olmazsa olmazdır. Her daim uyanık ve her daim dinamik bir savunma sanayi için ülkemizin bütün kaynaklarını seferber ediyoruz. Savunma sanayinde parolamız teknolojik üstünlüktür. Bunu yaparken yerli ve milli bir politikayı benimsiyoruz. Son 15 yıl boyunca başta savuna sanayimiz olmak üzere birçok sektörde yerlilik oranımızı artırdık. Havada, karada ve denizde yerli ve milli olmaya yemin ettik\" dedi.



\'BU TOPRAKLARI KORUMAK KOLAY DEĞİL\'

Türkiye\'nin savunma konusunda iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise, şöyle konuştu:

\"İnsansız Hava Aracı noktasında dünyanın ulaştığı teknolojiyi yakalamış durumdayız. Onlarla başa baş gidiyoruz. Ve onların kullandığı mühimmat füzeler de dahil olmak üzere. Yoksa özellikle son dönemde karşı karşıya kaldığımız tehdit ve sınamalar çerçevesinde bu toprakları korumak kolay değil. Ya da bir başka ifadeyle bu yeteneğe kavuşmamış olsaydık, ne Fırat Kalkanı operasyonunu ne de Zeytin Dalı operasyonunu bu şekilde gerçekleştiremezdik. Çünkü ihtiyacımız olan ve henüz milli olarak gerçekleştirmediğimiz bazı mühimmatları artık alamıyoruz. Hatta bizim üretimde kullandığımız bazı kritik yedek parçalar noktasında da çok yoğun örtülü bir ambargo ile karşı karşıyayız. Ama ambargoların önemi yok artık. Ambargo ile karşı karşıya kaldığımızda kısa sürede çok daha iyisini geliştiriyoruz. Bundan sonra Türk savunma sanayiinde nereden gelirse gelsin hiç kimse çıkışımızı, üretimimiz, dinamizmimizi engelleyemez artık. Ve bu anlaşmanın, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.\"



İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Bakan Özlü ve Canikli\'nin konuşmalarının ardından MKEK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akif Akgül ile TUBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Erdal Çakmak arasında işbirliği protokolü imzalandı. TUBİTAK SAGE ve Makine Kimya Endüstrisi’nin işbirliği kapsamında, DUPAT Kapasite Artırım ve MK-82-T Kalifikasyonu Projesi, Harpbaşlığı Dolumu ve Roket Yakıtı Projesi, Kara Platformları Koruma Mühimmatı Projesi, Etkinliği Artırılmış Patlayıcı Üretim Altyapı Makine/Teçhizat Tedariği Projesi ile Deniz Mayını ve Su Altı Patlayıcı Projesini gerçekleştireceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:

-Bakan Faruk Özlü\'nün konuşması

-Bakan Nurettin Canikli\'nin konuşması

-İşbirliği protokolü imzalanması

-Detaylar

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM-Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/KIRIKKALE, (DHA) -