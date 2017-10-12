Bakan Canikli: ABD, YPG'ye 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların IŞİD ile mücadele sona erdiğinde Türkiye'ye döneceğini söyledi.

ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteğiyle ilgili açıklama yapan Canikli, "Müttefikimiz, dostumuz ABD, YPG terör örgütüyle DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. ABD, YPG'ye 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı. Bu terör örgütünün nihai hedefi Türkiye. DEAŞ bittiğinde, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek" diye konuştu.

"Güvenliğimiz açısından ciddi kaygı duyuyoruz"

ABD'li dostlarıyla, müttefikleriyle bunu konuştuklarını, sürekli istişare ettiklerini aktaran Canikli, "Onlar bunun 'Türkiye için tehlike, tehdit olmayacağını' düşünüyorlar. Bu silahların 'alınabileceğini' söylüyorlar ama biz ciddi kaygı duyuyoruz, güvenliğimiz açısından çok ciddi kaygı duyuyoruz. Bu silahların bir bölümünü de Türkiye'de şu anda kullanılan terörist faaliyetlerde ele geçiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bin 400 kilometre sınırının olduğunu hatırlatan Canikli, son bir senede Türkiye topraklarını kullanmak isteyen yüz binlerce IŞİD üyesi teröristin yakalandığını, bunların aralarında yabancı teröristlerin de bulunduğu 9 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.