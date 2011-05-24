-BAKAN ÇAĞLAYAN'IN KONVOYUNDA KAZA TARSUS (A.A) - 24.05.2011 - Mersin'de seçim çalışmalarını sürdüren Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesindeki seçim çalışmalarını tamamlayan Devlet Bakanı Çağlayan, Tarsus ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile katılacağı programa gitmek üzere ilçeden ayrılırken konvoydaki araçlardan biri devrildi. Çamlıyayla'nın Meşelik köyü yakınlarında, kimliği henüz belirlenmeyen sürücünün kullandığı 33 HK 684 plakalı aracın devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre, aralarında Devlet Bakanı Çağlayan'ın özel kalem müdürü ve fotoğrafçısının da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, konvoyda bulunan 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, Devlet Bakanı Çağlayan, makam aracından inerek, kaza yerinde incelemelerde bulundu.