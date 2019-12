-BAKAN ÇAĞLAYAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dalgalı kurun hükümet politikası olduğuna işaret etti ve ''benim de savunduğum bu politika çerçevesinde rekabetçi kur'' dedi. Çağlayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Başbakan (dalgalı kur rejiminin süreceğini) söyledi, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan (cari açığın problem olmasını TL'nin aşırı değerli olmasına bağlayarak, kurların kontrol edilmesi gerektiğine işaret etti)'' şeklindeki ifadeleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Kendisinin hiçbir zaman kurların kontrol edilmesine ilişkin bir yaklaşımı, düşüncesi olmadığını belirten Çağlayan, ''Dalgalı kur, ekonominin en önemli sigortalarından biridir. Bizim hükümet politikamızdır. Benim her zaman söylediğim, kurun rekabetçi hale getirilmesidir. Merkez Bankasına da Para Politikası Kuruluna da ben her zaman uygulanacak politikalarla kurun rekabetçi hale getirilmesini salık verdim'' dedi. Ana muhalefet partisi liderini, ekonomi danışmanlarının yanıltmış olabileceğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ya da bütün kamuoyunca malum olan düşüncelerimi, işlerine gelmesini istedikleri gibi, çarpıtarak yorumlayarak genel başkanlarına sunmuşlar. Benim söylemediğim bir sözü, bir yaklaşımı polemik konusu haline getirmeye çalışmanın, sağlıklı bir siyaset anlayışı olmadığı kanısındayım. Ayrıca aynı arkadaşların veya zihniyetin anlaması gereken; Türkiye'nin ihtimal dahilindeki dünya krizleri karşısında, eskisinden çok güçlü olmasını ifade etmekle, bu ihtimallere karşı tedbir almak, hazırlıklı olmak bir çelişki değildir. Tam tersine, aklı başında herkesin yapması gereken bir şeydir. AK Parti hükümetleri döneminde kriz çöpe atılmıştır. Evet bizim krizle mrizle işimiz yok. Ancak dünyadan kaynaklanabilecek ihtimal dahilindeki krizlere karşı da her türlü hazırlığı yapıyor, tedbiri alıyoruz. Muhalefetin artık, bunları yaptığımızda değil, asıl yapmadığımızda bizi eleştirmeleri gerektiğini öğrenmeleri lazım.''