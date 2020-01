-Bakan Çağlayan'dan inovasyon vurgusu İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, özellikle rekabetin çok fazla geliştiği, rekabetin arttığı ve oldukça acımasız olduğu 2008 krizinden sonra inovasyonun çok daha fazla önem taşıdığını vurguladı. Çağlayan, Türkiye İnovasyon Kongresi gala yemeğinde yaptığı konuşmada, inovasyon ve pazarlama olmazsa ekonominin, ekonomik büyümenin, şirketlerin gelişmesi ve ihracatının olamayacağını söyledi. İnovasyonu üretimin her aşamasında görmenin mümkün olduğunu belirten Çağlayan, şöyle konuştu: ''İnovasyon özellikle rekabetin çok fazla geliştiği, rekabetin arttığı ve oldukça acımasız olduğu 2008 krizinden sonra çok daha fazla önem taşıyor. Rekabette yarın bugünden çok daha zor olacak. Artık pastanın küçüldüğü, dolarlarla değil sentlerle rekabetin söz konusu olduğu günümüz ortamında ticaretin her evresinde bu işten başarılı olanlar çıkacaktır.'' Türkiye'nin 2023 hedeflerine değinen Bakan Çağlayan, bilişimin ve inovasyonun, teknolojinin faydasını fazlasıyla gören Türkiye'de sanayici ve ihracatçı için küresel rekabet yarışında olmazsa olmaz unsurlar olduğunu ifade etti. -Blackberry'in yaratıcısı İstanbullu Lazaridis- Ailesiyle birlikte 5 yaşında Kanada'ya yerleşen İstanbullu bir Rum olan, Research in Motion'ın kurucusu ve Eş Başkanı, Blackberry'in yaratıcısı Mike Lazaridis de hayatında yaptığı her şeyin üst düzey teknolojiler geliştirmek alanında olduğunun altını çizerek, ''İnovasyon konusu nedeniyle doğduğum şehre İstanbul'a yeniden gelmek mutluluk verici'' dedi. Ebeveynlerin çocuklarını yaratıcılık konusunda yüreklendirmesi gerektiğini dile getiren Lazaridis, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ben her gün çocuklarımla kahvaltı yaparım. Onlarla yaptığım işin iyi ve kötü yanlarını tartışır, değerlendiririm. Çocuklarımızın daha çok arkadaşlarıyla, moda trendleriyle ilgilendiklerini düşünürüz. Ama emin olun, çocuklarınızın nezdinde onlarla konuşmak için her fırsatı yakalamanız gerekiyor. Kendi kariyerinizin artılarını ve eksilerini anlamalarını sağlayın. Ebeveynlik, çocuklarınızın önüne yalnızca yemek koymakla olmaz. Ebeveyn olmanın en önemli unsurlarından biri de onlara esin kaynağı olabilmektir.'' Türkiye'deki büyüme ve gelişmeye de değinen Lazaridis, ''Son 10 yıl gerçekten çok büyüleyici bir büyüme trendiyle geçti. Eğitim ve inovasyona odaklanmak, Türkiye'nin geleceği için çok önemli'' dedi. -Büyükekşi ve Ciliv- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türkiye İnovasyon Kongresinin yarın başlayacağını hatırlatarak, değişimin çok hızlandığı günümüzde yavaş gidenin geride kaldığını, hızlı gitmenin de yetmediğini, ayakta kalabilmek için devamlı koşmak gerektiğini söyledi. Büyükekşi, kuralların bu kadar sertleştiği, rekabetin acımasız hale geldiği bir dünyada rekabetçiliği her alanda yukarıya taşıma, rekabeti artırma zorunluluğu bulunduğunu, inovasyonu iş yapış tarzı olarak kavramak ve kültürel değerler sisteminin bir parçası yapmak gerektiğini kaydetti. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de iş dünyasında ortaya çıkan ürünleri satmak, karı artırmak için farklılaşmanın şart olduğunu, fark yaratmada ise inovasyonun en büyük kaynağı oluşturduğunu belirtti.