-BAKAN ÇAĞLAYAN'DAN ESPRİLİ ÖDÜL TÖRENİ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve sunucu Kadir Çöpdemir, "İhracatımızın Yıldızları" ödül törenine esprileriyle renk kattı. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen "İhracatımızın Yıldızları" gecesinde, birlik çatısı altında bulunan 6 ihracatçı birliğine bağlı firmalardan 40 ürün kategorisinde 2010 yılında en yüksek ihracatı gerçekleştirenlere ödül verildi. Kadir Çöpdemir'in sunduğu ve esprileriyle renk kattığı törende konuşan Çağlayan, "Kadir'de bir korku başladı, 'Elinden mesleğini alır mıyım?' diye... Kardeşimin sanatına, mesleğine saygım vardır, ama bakanlıktan sonra Kadir ile program yapabiliriz" diye espri yaptı. Çağlayan, Kadir Çöpdemir'in konuşmasını baskı altına almaya çalıştığını ve uzun konuştuğundan şikayet ettiğini anımsatarak, konuklara "Benim uzun konuştuğumu duydunuz mu?" diye sordu. Konukların alkışını zayıf bulan Çağlayan, "Bu alkış, Kadir'i haklı çıkaran bir alkış, zayıf" demesi üzerine, daha kuvvetli alkışlandı. "Her horoz kendi çöplüğünde öter, Denizli horozu her çöplükte öter" diye espri yapan Çağlayan, ihracatın Türkiye'nin en önemli meselesi, büyüme, istikrar, yatırım, üretim ve ülkenin zenginleşmesinin temel kaynağı olduğunu belirterek, İMMİB'in de Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi. Çağlayan, dün 2010 yılı büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, şöyle konuştu: "Hayatımda hiç bu kadar keyifli ve övünerek bu ülkenin ferdi olma onuruna erişememiştim. Dün dünyanın birçok bölgesinden gelen ülkelerin iş adamlarının ve CEO'larının önünde 'Türkiye 2010 yılında Avrupa'nın büyüme şampiyonu oldu' deme lütfunu Allah bana verdi. Tüm benliğimle söylüyorum, bu vatanın bir evladı olmaktan dün şeref duydum, ülkemle şeref ve onur duydum. Geçmişte çeşitli entrikaların üzerinde kurulmaya çalışıldığı ve AB'ye alınmama noktasında her türlü ayak oyununun yapıldığı Türkiye, şükürler olsun ki Avrupa'nın büyüme şampiyonu olmuştur. Bu, kolay bir iş değil. Burada kendisine başarı çıkarmak isteyen varsa başarı sizindir. Bu, tüm özel sektörün başarısıdır." Çağlayan, Türkiye'nin dün elde edilen 2010 büyüme rakamlarıyla sadece Avrupa şampiyonluğuyla kalmadığını, dünyanın Çin ve Arjantin'in ardından en fazla büyüyen 3. ülkesi olduğunu belirterek, "Bugün de ihracat rakamlarını açıklarken aldığımız keyfi sizlere anlatamam. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek Mart ayı rakamlarını açıkladık. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 2011 yılı Mart ayı ihracatı, bütün zamanların tüm ihracat rakamlarının 6. büyük ihracatı olarak tarihteki yerini aldı. 'Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur' denir ya 2023 yılı için koyduğumuz 500 milyar dolar hedefine daha önce kavuşacağız" diye konuştu. -"ÜLKE ÜLKE, KAPI KAPI DOLAŞTIK"- Çağlayan, ilk 3 ayda 31 milyar doların üstüne çıkan ihracat rakamının, yıl sonu orta vadeli hedef olan 127 milyar doların aşılacağını gösterdiğini belirtti. Ana muhalefet partisinin, 2023 yılında ihracatı 500 milyar doların da üstüne, 650 milyar dolara çıkaracağını ifade ettiğini anımsatan Çağlayan, "İhracat rakamı açık artırmaya çıktı. İhracatın 500 milyar doların üstüne çıkmasından gurur duyarız" dedi. İhracattaki başarıyı ülke ülke, kapı kapı dolaşarak, ayak basmadık yer bırakmayarak yakaladıklarını ifade eden Çağlayan, ihracatı belirli ülkelerle sınırlamadıklarını anlattı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kargaşaların ihracatı etkilediğini kaydeden Çağlayan, bugün Libya'ya ihracat tamamen kesilse Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,6 etkileneceğini anımsatarak, karamsarlığa ve kötü senaryoya girmeye gerek olmadığını söyledi. Bir taraftan kargaşa yaşanan ülkeleri takip ederken, diğer taraftan yeni pazarlara ve yeni ürünlerle girmeye çalıştıklarını dile getiren Çağlayan, rotayı biraz daha doğuya kaydırdıklarını, ihmal edilen pazarların başında gelen Hindistan'a bu ay içinde bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti. Çağlayan'ın konuşmasının ardından İMMİB'e bağlı İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği, İstanbul Çelik İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliğinde 2010 yılında en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya ödül verildi.