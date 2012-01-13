-Bakan Çağlayan'dan Başçı'ya övgü İZMİR (A.A) - 13.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Türkiye'yi faiz lobisine teslim etmeme noktasında gayret sarf ettiğini, eski günlerdeki gibi Türkiye'deki faizlerden yüksek getiri elde etmeye çalışanların heveslerinin kursaklarında kaldığını belirtti. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Geleneksel Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni, İzmir Kaya Termal Otelinde yapıldı. Bakan Çağlayan, törende yaptığı konuşmada, 2011 yılında ihracat yapılan pazarlarda çok ciddi sıkıntılara rağmen 88 yıllık ülke tarihinin ihracat rekorunu kıran, 2011'in 9 ayında Türkiye'yi yüzde 9,6 büyümeyle adeta dünya şampiyonu yapan, işsizliğin yüzde 8,8'e inmesini sağlayan ve satın alma gücü paritesine göre Türkiye'yi 16. sıraya getiren Türk özel sektörüne gönülden teşekkür ettiğini belirtti. Bu başarının altında siyasi istikrarın yattığını belirten Çağlayan, şöyle dedi: ''Daha gidecek çok yolumuz var. Böyle bir ortamda Cumhuriyetin ve ülkenin temel değerlerini korumak ve 100. kuruluş yıl dönümünde asıl hedefleri gerçekleştirmek üzere kolları sıvamış durumdayız. Türkiye, ilk defa 13 yıl vadeli bir projeksiyon, stratejik vizyon ortaya koymuştur. Türkiye, 2023'de 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirecektir. Kişi başı geliri 25 bin dolar, milli gelir 2 trilyon doları geçsin istiyoruz. Böylelikle Türkiye'yi ilk 10 ekonomiye sokmak istiyoruz. Yapar mıyız bal gibi yaparız. Bu konuda muhalefetiyle, iktidarıyla, bürokrasisiyle, özel sektörüyle el ele vererek adeta bir ekonomik milli mücadele gibi bu hedefi kabul ederek ulaşmak noktasında çalışmamız gerekiyor. Bugün verilecek plaketler şirketlere yeni görevler yüklüyor. Daha fazla ihracat yatırım, istihdam ve üretim görevi yüklüyor.'' TL'nin aşırı değerlenmesinin insanları ithalatçı haline getirdiğini ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: ''Ben bunu söylediğim zaman 'Merkez Bankasına gücü yetiyor oraya söylüyor' diyorlar. Elbette faiz politikasını belirleme yeri orasıdır. Merkez Bankası regülatör kuruluştur, gereğinde devreye girecek açacak kapatacaktır, valf gibidir. Merkez Bankası başkanları kararlarıyla anılmalıdır. Yeni Merkez Bankası Başkanı son derece çalışkan, iyi niyetli, Türkiye'yi faiz lobisine teslim etmemek noktasında önemli gayretler sarf ediyor. Spekülatif ataklara karşı ciddi tedbirler almaya çalışıyor. Çünkü faiz lobisinin iştahı durmuyor. Eski günlerdeki gibi Türkiye'den faizlerle daha yüksek kazanma hevesleri var. Ama hevesleri kursaklarında kaldı.'' Çağlayan, demir çelik, otomotiv, makine, kimya, tekstil, tarım ve gıda sektörlerini masaya yatırdıklarını, Türkiye'nin mal ticaretindeki dış ticaret açığının 30 milyar dolar olduğunu belirterek, bunu azaltmak için önce ihracatçının zihniyet değişikliği yapacağını, katma değerli ürünlerde yoğunlaşacağını ifade etti. Türkiye'nin ithalat sorununun bir sonuç olduğunu, 246 gümrük kapısına ihracat yapan bir ülkenin kendisini gümrük duvarlarının arkasına kapatmasının mümkün olmadığını belirten Çağlayan, bazı kesimlerin ithalatı gündeme getirerek ihracatta elde edilen başarıyı gölgelemek istediğini söyledi.