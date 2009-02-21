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Ekonomi

Bakan Çağlayan’dan bankalara uyarı!

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan bankaları sicil affı yasasına uymaya çağırdı.

21 Şubat 2009 02:00

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan bankaları sicil affı sicil affı yasasına uymaya çağırdı. Bankalardan bu konuda gelen farklı açıklamalara tepki gösteren Çağlayan, "Bu noktada reel sektör özel sektörle beraber yaşamak mecburiyetindedir. Bankacılık sistemi topladığı parayı reel sektöre kullandırmak zorundadır." dedi.

Bankacılık sisteminde kara listeye düşmüş isimlerin temizlenmesini öngören sicil affıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Beypazarı Ticaret Odası'ndaki konuşmasında bu konuya da değinen Bakan Çağlayan, bankacıları sicil affıyla ilgili özellikle vicdanlı davranmaya davet etti.

'Açıklamayı talihsiz buldum'

Çağlayan, "Bu konuda bankalarımızın kanun çerçevesinde görevlerini yapmaya davet ediyorum. Ben bu konuda geçtiğimiz günlerde de bir iki banka açıklaması olmuştu. Bankalar Birliği Başkanının açıklaması olmuştu. Açıklamayı talihsiz bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu noktada reel sektör özel sektörle beraber yaşamak mecburiyetindedir. Bankacılık sistemi topladığı parayı reel sektöre kullandırmak zorundadır. Eğer düşünce amacı yoksa. Çünkü bankacılık sisteminin toplamış olduğu para pimi çekilmiş bombaya benzer, eğer kullanmazsa." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın tüm kayıtları sildiğini vurgulayan Çağlayan, temmuz sonuna kadar uygulamanın devam edeceğini ifade etti. Bankacılık sisteminin her işletmenin hata yapabileceğini dikkate almasını isteyen Çağlayan, ekonomik şartlar yüzünden çekini bir ödemeyen ve sonra ödeyen, senedi protesto olup da ödeyenlerin sicil affı kapsamında bankaların kredi kullandırmasını istedi.

Sanayi Bakanı şöyle bir uyarıda da bulundu: "Unutmasınlar ki bankalarda benim KOSGEB kredimi ve devletin dağıtmış olduğu birçok mekanizmayı bankacılık sistemiyle yapıyoruz. Etki tepkiyi doğurabilir. Bankacılık sektörünün daha akıllı daha reel sektör yaklaşımlı olmasını diliyorum."

Bakan Çağlayan, sigorta ve vergi borçlarını ötelenmesinin de kendisine uyacağını ancak bunun görüşülüp karara bağlanması gerektiğini aktardı.

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