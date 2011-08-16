Bakan Çağlayan'a insansız otomobil sürprizi

T24 - Ekonomi Bakanı Çağlayan, internet arama motoru Google şirketinin uzun süredir üzerinde çalıştığı insansız otomobile bindi. Çağlayan insansız otomobile binen ilk siyasetçi oldu.







Silikon Vadisindeki Google kampüsünden kaldığı otele kadar insansız otomobille gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''ilk defa bir siyasetçi insansız arabaya biniyormuş. Direksiyon ve pedallar tamamen boşta şoför koltuğuna oturan insanla sohbet ederek cruise control'de geldik'' dedi.



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD'deki temasları kapsamında dünyanın en büyük internet arama motoru Google Şirketi ile bilgi işlem, baskı sistemleri ve sayısal görüntüleme donanımları üreticisi olan Hewlett-Packard (HP) şirketinin Silikon Vadisi'ndeki kampüslerini ziyaret etti.







Bakan Çağlayan ve beraberindekileri Google şirketinde, İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan ve Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi olduğu öğrenilen Seval Öz, Reklam Ürün Müdürü Taylan Yıldız, Google'da çalışırken sosyal iletişim servisi Orkut'u geliştiren yazılım mühendisi Orkut Büyükökten ve Google'nin üst düzey yöneticileri karşıladı.



Yetkililer, Bakan Çağlayan ve beraberindekilere Google kampüsünü gezdirerek şirket hakkında bilgi verdi.



Çağlayan, daha sonra kampüste bulunan ve büyük monitörlerden oluşan bir kabindeki, dünyanın uydularından çekilmiş fotoğrafların görüldüğü Google Earth'ü inceledi.

İnsansız araç sürprizi

Google yöneticileri, ziyaretin ardından bir sürpriz yaparak Bakan Çağlayan'ı Google tarafından geliştirilen insansız araca bindirdiler. Çağlayan, kaldığı otele kadar insansız araçla geldi.



Çağlayan, gazetecilerin soruları üzerine, insansız aracın, teknolojinin ne kadar geliştiğinin somut örneği olduğunu söyledi. Çağlayan, insansız araçla ilgili şunları kaydetti:



''Benim haberim yoktu kendileri sürpriz hazırlamışlar. Arabanın şoför koltuğunda, aracın tasarımını yapan kişi oturuyordu. Niye şoför koltuğunda oturduğunu sorduğumda 'Sayın bakanım burada siz varsınız sizin güvenliğiniz çok önemli; dedi. ilk defa bir bakan 'insansız arabaya; biniyormuş. Direksiyon ve pedallar tamamen boşta, şoför koltuğuna oturan insanla sohbet ederek cruise control;de geldik.''



Aracın saatte 110 mil hız yapabildiğini ancak 66 mil hıza ayarlandığını ifade eden Çağlayan, insansız otomobilin sensörlerle hareket ettiğini anlattı.