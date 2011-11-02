-Bakan Çağlayan UGK Başkanı Abdülcelil ile görüştü TRABLUS (A.A) - 02.11.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Türkiye'nin Libya'daki devrime, ekonomik ve insani konularda, özellikle ramazan ayında verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Abdülcelil, İslama Çağrı Merkezi'ndeki ofisinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı kabul etti. UGK Başkanı Abdülcelil, görüşme sonrasında AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen üst düzey heyeti kabul etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Libyalıların, özellikle Türk halkına ve Türk hükümetine Libya'daki devrime verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sunduklarını vurgulayan Abdülcelil, "Ekonomik ve insani konulardaki, özellikle ramazan ayında bize verilen destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Libyalıların ekonomi, yeniden imar ve diğer alanlarda Türkiye ile ilişkilere çok büyük önem verdiklerini dile getiren Abdülcelil, şunları kaydetti: "Çünkü Türkiye'nin gerçekten ekonomik alanda çok büyük bir kalkınma hamlesini başarıyla geçtiğini görüyoruz. İkinci sebep de Türk şirketleri daha önce Libya'da gerçekten çok güzel işleri başardılar, iş ahlakına uygun bir şekilde kaliteli işçilikleriyle ünlüdürler. Şunu söyleyebiliriz, Türk şirketleri, Libya'nın çeşitli bölgelerinde bazı binaları yeniden yapacaklar, düzenleyecekler ve bunu Libya halkına hediye edecekler. Bu önümüzdeki nesiller için güzel bir örnek teşkil edecektir ve bunu tarih yazacaktır." Her iki ülke ve hükümetleri arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesi ve ileriye gitmesi açısından ziyareti için Bakan Çağlayan'a teşekkür eden Abdülcelil, "İnşallah ilişkilerimiz çok çok iyi düzeylere erişecektir. Türk halkına ve Türk hükümetine selamlarımı iletiyorum. Kendilerine istikrar ve ilerleme temenni ediyorum" diye konuştu. Türk halkına, Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı başsağlığı da dileyen Abdülcelil, hayatlarını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yerlerinin cennet olması dileğinde bulundu.