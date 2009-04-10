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Ekonomi

Bakan Çağlayan: Türkiye dipten dönüşe geçti

10 Nisan 2009 16:48


Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, "Kapasite kullanım oranı mart ayı verileri, gerilemenin durduğunun işareti" dedi.

Çağlayan, A.A muhabirine Mart ayı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirirken, geçen yılın aynı ayına göre 16,5 puan gerileyen Mart ayı kapasite kullanım oranının, 2009 yılı Ocak ve Şubat aylarına göre ise yükselmeye başladığını bildirdi. Bunun gerilemenin durduğuna işaret ettiğini belirten Çağlayan, "Dünyadaki gelişme sinyallerinin yanında, Mart ayında alınan ÖTV ve KDV indirimleri önce stokları etkiledi, şimdi üretime ve kapasite kullanım oranlarına yansıyacak. Bu nedenle, Nisan ayında daha iyi rakamlarla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin dip noktasından yavaş yavaş dönüşe geçtiğini ve çıkışa başladığını düşünüyorum" dedi.

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