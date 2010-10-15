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Ekonomi

BAKAN ÇAĞLAYAN MB'YE TEPKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 14:16

-BAKAN ÇAĞLAYAN MB'YE TEPKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye'de hala göstermelik, yapıyormuş gibi yaparak herkesi kandırdığını zanneden oysa kendisini kandıran bir zihniyet var. Gecelik faiz neye derman olacak, neyi çözecek, kuru hangi noktada destekleyecek?'' dedi. Çağlayan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çağlayan, kabulün ardından yaptığı konuşmada, enflasyon hedeflemesini Merkez Bankasının belirlediğini, hedeften bir sapma olduğu zaman da bunu Bakanlar Kuruluna anlatma görevi olduğunu söyledi.  Çağlayan, ''Bu konuda vermiş olduğu hedefler genelde tutmadığı için bunu TL'nin aşırı değerlenmesiyle sağlamış olmasına rağmen... Bu konuyu Bakanlar Kurulunda, 'acaba Merkez Bankasının uygulamış olduğu politika doğru mudur, değil midir, enflasyon hedefi gevşetilmeli mi veya gözden geçilmeli mi, geçirilmemeli mi?' bu konuyu gündeme getireceğim.'' Çağlayan, şu anda kimsenin uzun vadeli fiyatlama yapmadığını, bugün yapılan bütün fiyatlamaların çok kısa dönem için olduğunu ifade ederek, ''Çünkü dövizin nereye gideceğinden kimse emin değil. Sebebi Türkiye'de hala göstermelik yapıyormuş gibi yaparak herkesi kandırdığını zanneden oysa kendisini kandıran bir zihniyet var. Gecelik faiz neye derman olacak, neyi çözecek, kuru hangi noktada destekleyecek'' dedi.

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