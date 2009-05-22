Bakan Çağlayan: Hanımlarınıza veda edin

İhracat seferberliği başlatan Bakan Zafer Çağlayan, neden işadamlarına ‘Hanımlarınıza veda edin’ çağrısında bulundu.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bundan sonra durmayacaklarını belirterek, "iş adamlarına, parlamenterlere, valilere, bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi ve tüccarlara diyorum ki; artık durmak yok. İthalat ve ihracat seferberliğine hazır olun, hanımlarınızla vedalaşın. Çantalarınız alın, gitmedik ülke, vilayet bırakmayacağız" dedi.



Gaziantep’te dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Irak Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarın 4 yıl önce ilk kez düzenlendiğinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildiğini anımsatan Çağlayan, "Bu fuarın çok önemli katkıları var. 4 yıl önce 2 tane 5 yıldızlı otel varken, bugün 5 tane beş yıldızlı otele sahibiz. O gün fuar için Gaziantep’e gelenler il dışında kalmak zorunda kaldılar. İşte kısa bir sürede Gaziantep bu noktaya geldi" diye konuştu.



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"Gerek parlamenterlere, valilere, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi ve tüccarlara diyorum ki, bundan sonra durmak yok, ithalat ve ihracat seferberliğine hazır olun, hanımlarınızla vedalaşın, çantalarınızı alın" diye seslenen Çağlayan, "Gitmedik ülke, vilayet bırakmayacağız. İlk önce önümüzdeki ay, geniş katılımlı bir heyetle öncelikle Bağdat’a, Irak’ın kuzeyine, güneyine haziran ayında büyük bir heyetle geliyoruz. Bizi karşılamaya hazır olun" diye konuştu.



