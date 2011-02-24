-BAKAN ÇAĞLAYAN GÖZÜNÜ PORTEKİZ'E DİKTİ LİZBON (A.A) - 24.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Portekiz'de hızlı tren, havaalanı, baraj, üçüncü köprü gibi projelerden oluşan yaklaşık 15 milyar avroluk yatırım fırsatı bulunduğunu bildirdi. Çağlayan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lizbon'da dün Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Portekiz Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Antonio Mendonça ile görüştü. Gazetecilere görüşmeleri hakkında bilgi veren Çağlayan, Portekiz Başbakanı ile Kuzey Afrika'daki gelişmelerden, Türkiye'nin ekonomik performansına, AB sürecinde Portekiz'in Türkiye'ye verdiği destekten, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine kadar bir çok konuyu görüştüklerini söyledi. Portekiz Başbakanının kendisine Türkiye'yi hayranlıkla izlediğini, Türkiye'deki reform sürecinden, Türk Başbakanın performansından çok etkilendiğini söylediğini belirten Çağlayan, Türkiye'nin AB'nin bir parçası olduğunu, Portekiz'in de buna destek olduğunu ifade ettiğini kaydetti. Portekiz Başbakanının iki ülke arasındaki ticaretin artırılması gerektiğini vurguladığını anlatan Çağlayan, kendisinin de Başbakana AB'nin Türkiye'ye vize konusu, Gümrük Birliği taahhütlerinin yerine getirilmemesi, Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin konulardaki sıkıntıları dile getirdiğini söyledi. Çağlayan, Portekizli Başbakanının, Türkiye'nin ihracat rakamlarından, müteahhitlik sektörünün çalışmalarından çok etkilendiğini de ifade etti. Başbakana Türkiye'nin Latin Amerika projeksiyondan bahsederek, iki ülkenin Portekizce konuşan ülkelerde işbirliği yapması gerektiğini söylediğini anlatan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Başbakana, Portekizli işadamlarının Türkiye'yi bir merkez, üs olarak değerlendirmesini, Afrika'ya Ortadoğu'ya, Kafkas coğrafyasına hatta Çin'e açılan bir coğrafya olarak görmeleri gerektiğini, Portekiz'i de bazı Afrika ülkelerine, Latin Amerikada birlikte iş yapmak anlamında bir merkez olarak gördüğümüzü ifade ettim. Portekiz Başbakanı da (son 6 yıldır Kuzey Afrika, Arap ülkeleri ile yakınlaşmak için çaba sarfettik. Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve Irak gibi ülkelerle bizim yakın olmamız lazım. Bu yakınlaşmayı Türkiye yapabilir) dedi. Ben de bunu (hem lojistik, hem tarihi kültürel ilişkiler hem de ticari ilişkilerimiz anlamında yaparız) dedim.'' -PORTEKİZ'DE 15 MİLYAR AVROLUK YATIRIM FIRSATI- Portekiz'in ulaştırmada yeniden yapılanmaya gittiğini ve bu kapsamda yaklaşık 15 milyar avroluk yatırım fırsatı olduğunu anlatan Çağlayan, Portekiz'de 2017 yılına kadar da 5 milyar avroluk havaalanının tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Söz konusu havaalanının 2 bin 400 hektarlık alanda hizmet vereceğine işaret eden Çağlayan, burada A-380 uçaklar da dahil olmak üzere her türlü hava taşıtlarına hizmet verileceğini, ilk aşamada 22 milyon yolcuya, 2050'ye kadar yılda 43 milyon kişiye hizmet edileceğini kaydetti. Lizbon'da Tejo nehri üzerinde 13 km. uzunluğunda, üçüncü köprü yapma projesi bulunduğunu bildiren Çağlayan, buna da Lizbon-Madrid hızlı treni bağlanacağını 600 milyon avroluk projenin 2012 programına gireceğini kaydetti. Aynı şekilde 2018'e kadar 8 yeni baraj ve 2 barajın yenilenmesi işi olduğunu anlatan Çağlayan, bunun 2,6 milyar avroluk bir proje olduğunu söyledi. Hızlı tren projeleri hakkında da bilgi veren Çağlayan, 4,5 milyar avroluk Madrid-Lizbon tren hattının 203 km.lik kısmının, 2,4 milyar avroluk ve 292 km'lik Lisbon-Porto tren hattının yapılacağını ifade etti. Çağlayan, Porto-Vigo arasında 55 km'lik tren hattının da yapılacağını, bunun da 845 milyon avroya mal olacağını kaydetti Bu ihaleler 2009-2010 yıllarında ekonomik zorluklardan dolayı gerçekleştirilemediğine dikkati çeken Çağlayan, Portekiz'in 15 milyar avroluk bu projeleri, 2011'den 2018'e kadar bitirmeyi planladığını bildirdi. -12 YILLIK PROGRAM- Bir soru üzerine ilk defa Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak 12 yıllık bir program açıklayacaklarını, seçim bildirgesine 2023 hedeflerini koyacaklarını bildiren, Çağlayan şöyle devam etti: ''500 milyar dolar ihracat, dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek... 1 trilyon dolardan fazla ihracatı olan, dünyanın en büyük 10 limanından biri olan, kişi başına 25 bin dolar bir milli geliri olan Türkiye... 2013'de kendi helikopterimizi yapacağız. 2020'de kendi uçağımızı yapacağız, 2023'e kadar dünyanın en büyük 10 limanından birini yapacağız, nükleer santral sayısını 3'e çıkaracağız. Bunların herbirini 4 yıllık periyotlarla açıklanacak, neler yapacağımızı Başbakanımız günü geldiğinde açıklayacak. Yani Ak Parti hükümet planı, programı, hedefi ve bu hedefe nasıl ulaşacağının stratejisini belirlemiş durumdadır. Bunların hepsinin kaynakları nasıl yapılacağı çok net bir şekilde ortaya konulacak.''