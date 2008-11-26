Bakan Çağlayan: Ekonomik pakette mucize yok

Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan iş dünyasının sabırsızlıkla beklediği ekonomik paketten mucize beklenmemesini istedi. Çağlayan 'Yapılmaya çalışılan reel sektörü asgari şartlarda bu işin içinden çıkarmak' dedi.



Hükümetin üzerinde çalıştığı ekonomik önlemler paketi hazırlıklarının son aşamaya geldiği bildirildi. Kabinedeki ekonomiyle ilgili bakanların hemen hepsi dün ağız birliği etmişçesine paket hazırlıklarının bittiğini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'a birifing verildikten sonra açıklanacağını belirttiler. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, krizle ilgili olarak alınacak önlemler konusunda, "Sihirli ve mucize paket ortaya çıkmayacak. Yapılmaya çalışılan şey reel sektörümüzü en asgari şartlarda bu işin içinden çıkarmaktır" dedi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan dün TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bıçak sırtında sektörler olup olmadığı sorusuna ise Çağlayan "Sıkıntısı geçmişten devam edegelen sektörlerin sıkıntıları bu dönemde biraz daha hızlandı. Onun için bu noktada finansmana erişmek noktasında en büyük şikayet var. Finansmanın maliyetleri ve kredi faizlerinin yükselmesi konusunda bir sıkıntı var. Bankacılık sisteminin aklı selim içinde hareket etmesi lazım. Zannediyorum ki ileriki günlerde Başbakan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, reel sektöre yönelik birtakım açıklamalarımız sözkonusu olacaktır" dedi. Çağlayan, reel sektörün iç pazarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Kamu alımlarını mutlaka yerli firmalardan yapmamız lazım. Bunu yanlış anlamayın. Yerli malı işi bitti" yanıtını verdi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise yerli, yabancı ve büyük yatırımlar için teşvik paketi üzerinde çalışıldığını ancak pakette vergi indiriminin yer almayacağını vurguladı. Unakıtan, Türkiye-Suudi Arabistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı açılış töreninde soruları cevaplandırırken, Başbakan yurtdışında iken paketle ilgili çalışmanın aşağı yukarı tamamlandığını söyledi.



Unakıtan "İngiltere küresel krizle mücadele için katma değer oranlarında indirime gitti. Böyle bir adım, Türkiye'de olacak mı ya da Kurumlar Vergisi'nde böyle bir çalışma söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya karşılık ise yabancı ve yerli yatırımcılar için büyük yatırımlarla ilgili teşvik konusunda çalışıldığını bildirdi. Unakıtan, "Yakında o tamamlanır ama benim vergilere dokunmayın. İngiltere yaptı, o yaptı, bu yaptı diye benim vergilerle oynamayın. Türkiye'nin bu dönem mali disipline devam etmesi lazım" cevabını verdi.



Vergi borçlularına çağrı



Unakıtan, çalışmalarının sonucunun verilecek brifingin ardından Başbakan tarafından açıklanacağını söyledi. Unakıtan, pakette yeni bir sicil affı olup olmayacağına yönelik soruya ise "Sicil affından iki de bir bahsediliyor. Ancak Türkiye'deki bankalar özel bankalar olması nedeniyle müşteri ve banka ilişkilerinin iyi hale getirilmesi söz konusu. Yoksa biz AK Parti hükümeti olarak sicil affını daha önce çıkardık ama banka-müşteri ilişkileri açısından problemler devam etti. Mühim olan ekonominin iyi işlemesi, rahat işlemesi, banka-müşteri ilişkilerinde derin problemlerle karşılaşılmaması. Ama gerekirse iş aleminin önünü açmak için yapabiliriz" diye konuştu.



Unakıtan, vergi borçlarının yıllık yüzde 3 tecil faizi ve 18 ay süreyle taksitlendirilmesi için düzenleme yapıldığına da işaret ederek, bütün borçlu mükellefleri bu haktan yararlanmaya çağırdı. Unakıtan "Değerli arkadaşlar, affı artık biz sildik. Vergi afları bundan sonra gelmeyecektir" dedi. Öte yandan bugüne kadar birikmiş vergi borçlarının taksitlendirilmesi için yapılan başvuru tutarı 3.5 milyar YTL oldu. Başvuruların 10 milyar YTL'yi bulması bekleniyor.



Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Idrac'le katıldığı Türkiye-Fransa Karma Komite toplantısında yaptığı açıklamada destekleme fiyat istikrar fonu ile Eximbank konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren ise dün en kısa sürede Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) toplanacağını belirtti.



