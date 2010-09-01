-BAKAN ÇAĞLAYAN: CARİ AÇIK FİNANSMANINDA SIKINTI YOK İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bugün için cari açığın finansmanında bir sıkıntı olmadığını ancak üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ağustos ayı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Bakan Çağlayan, kur rejiminin belli olduğunu, dalgalı kur rejiminin benimsendiğini, kur rejimini kesinlikle tartışmaya açmadıklarını ve bu konuda sıkıntılarının bulunmadığını bildirdi. Çağlayan, ''Hükümet olarak bu konudaki hislerimiz bellidir. Ki bu konu, Merkez Bankası, Sayın Ali Babacan'a bağlıdır. Ali Bey de dün zaten ifade etmiş, ben de aynı noktadayım. Ama bunun yanı sıra sırf bunu deyip kestirip atamayız. Bizim son noktamız değil, olmazsa olmazımız değil burası. Bu noktanın dışında o zaman başka enstrümanları tartışmak ve burada mutlaka bir çıkar yol bulmamız lazım. Ben de çıkar yolların ne olacağını konuşmamda aktardım'' dedi. Yol haritasıyla ilgili olarak Çağlayan, elde ettikleri görüşleri ihracatçılarla görüşeceklerini ve eylül sonunda düzenleyecekleri daha genişletilmiş konferansın ardından, yapılan çalışmaları Bakanlar Kurulu'na götüreceklerini söyledi. -CARİ AÇIK- Cari açık konusunun herkesin önemle üzerinde durması gereken bir konu olduğuna işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bugün için finansmanında bir sıkıntı yok, bugün için endişeye mahal yok, sistem kendi kendini finanse ediyor ama üzerinde durup çalışılması gerekiyor. Cari açığı azaltma noktasında zaten bu çalışmaları yapıyoruz. İthalata olan bağımlılığı azaltmaktır. Eskiden elimizde 'şu mal var', bu malı satmaya giderdik, bugün artık sistemi değiştiriyoruz, bugün 'ben dünyaya hangi malı satabilirim?' onu üretmeye başlayacağız. Stratejiyi bunun üzerine kuruyoruz. Bu çerçevede 'ben hangi sektörlerde en rekabetçi olabilirim?' bunları sağlayacağız.'' İhracat odaklı üretim stratejisi değerlendirme kurulunun kendi başkanlığında yapıldığını anımsatan Bakan Çağlayan, bu kurulun içinde bütün ekiplerin yer aldığını belirterek, ''Türkiye madem ki ihracatla büyüyecek o zaman bizim bu ihracatımızın temelinde 'ben ne satabilirim ki onu yapmalıyım', artık sistem bu şekilde çalışacak. Yani elimdeki üretimleri pazarlamak değil, dünyanın alacağı, benim rekabetçi olabileceğim ürünler nelerse Türkiye de bunları yapma yoluna gidecek. Sektörel bazda hangi sektörlerde yatırım, üretim desteklerinin verileceğini belirleyeceğiz'' dedi. -TEŞVİK SİSTEMİ- Dünyadaki hammaddeye erişmenin ileride sorun haline gelebileceğini ifade eden Çağlayan, bugünden gidip hammadde tedariğini güvence altına almak gerektiğini söyledi. Çağlayan, ''Diğer taraftan demir-çelik sektöründe biz dünyanın 2. ithalatçısıyız ve fiyatı bizim belirlememiz gerekirken, sektör birlik ve beraberlik içinde olmadığı için onların kabahati değil, biz fiyatı kendimiz pahalılaştırıyoruz. Bunun stratejisini çok iyi tespit ettiğimiz zaman biz dünyada bu hammaddeyi çok daha ucuza almış olacağız'' diye konuştu. Bugün birçok ülkenin gelecek planları yaparken dünyadaki birçok kaynağı birer birer ele geçirmeye ve bu konudaki ocakları işletmeye aldıklarını söyleyen Çağlayan, ''Aynısını bizim yapıyor olmamız lazım. Biz bu konuda geri kalamayız. Şimdi ben bunun çalışmasını yapıyorum. Gelecekteki rekabet burada olacak. 'Elinizde hammaddeniz var mı yok mu?'... Bu süreç artık bugün başlamıştır, bu konuda bizim de tedbirlerimizi almamız lazım. Teşvik sistemimizi de sil baştan gözden geçireceğiz. Bu yılın sonuna kadar bunları tespit edeceğiz'' şeklinde konuştu. Peru'ya ihracat artışına ilişkin bir soruya karşılık da Bakan Çağlayan, Peru'ya olan ihracatın 2,1 milyon dolardan 20,1 milyon dolara çıktığını, demir-çelik sektöründeki ihracatın 94 bin dolardan 17 milyon dolara, kimyasal ürünlerin ihracatının da 500 bin dolardan 1,2 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Bakan Çağlayan, ''Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran TOBB'un yapısını eleştirdi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?'' şeklindeki bir soruya karşılık da ''Bu konudaki görüşümü yarın söyleyeyim'' dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, şu anda uygulanan politikanın bir dalgalı kur politikası olduğuna inanmadıklarını belirtti. Büyükekşi, ''Çünkü son 8 yıldır yönlendirilmiş, aşağı doğru giden kur var. Dalgalı kurda sıcak paranın çok büyük sıkıntı yarattığını, bunun kontrol altına alınması gerektiğini söyledik. Kur rejimiyle ilgili bir değişiklik istemedik'' dedi. -BAKAN ÇAĞLAYAN, BİRLİK BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ- Bu arada, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, açıklamalarının ardından, ihracatçı birlikleri başkanları ile bir araya geldi. Bakan Çağlayan'ın, ihracatçı birlikleri başkanları ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor.