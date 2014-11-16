Bakan Bozkır'dan AKP'lilere: Sizi tehdit etmiyorum ama bu listeyi kabul etmezseniz siyasi geleceğiniz olmaz!

AKP Kuşadası İlçe Teşkilatı'nın iki listeyle gidilen ve gergin geçen kongresinde mevcut başkan Ali Kara yeniden başkan seçildi. AKP Aydın İl Başkanı Sadık Atay ve AB Bakanı Volkan Bozkır'ın kürsüden kara için oy istemesi gerginliği daha da artırdı. Bakan Bozkır "Sizden rica ettiğim gibi bu listeyi almadığınız takdirde, sizi tehdit etmiyorum ama siyasi hayatınızda geleceğiniz olmaz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Latif Sansür’ün haberine göre, AKP Kuşadası İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi, Kuşadası Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kongrede, parti genel merkezinin desteklediği mevcut başkan Ali Kara'nın karşısına, avukat Zafer Üstün rakip olarak çıktı. AKP Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Ali Gültekin Kılınç ve Semiha Öyüş ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın da izlediği kongrede zaman zaman gergin anlar yaşadı.

AKP Aydın İl Başkanı Sadık Atay ve AB Bakanı Volkan Bozkır'ın kürsüden kara için oy istemesi gerginliği daha da artırdı. Bakan Bozkır, Üstün'ün listesinin geri alınmasını istedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında cumhurbaşkanlığı konusunda bir sıkıntı yaşanmamasını örnek veren Bakan Bozkır, Üstün ve arkadaşlarının listeyi geri çekmemesi halinde siyasi geleceklerinin olmayacağını söyledi. Bakan Bozkır, "Burada bir hizmet davamız var. Yüzlerce kongreye katıldım. İlk defa buradaki gibi bir tartışmaya şahit oluyorum. Ben burada bir bakan olarak, bir abi olarak sesleniyorum. Burada seçime iki liste ile girmeyelim. Bu listeyi geri alın. Çünkü siyaset uzun bir yolculuktur. Siyasette bir gün bile önemlidir. Sizden rica ettiğim gibi bu listeyi almadığınız taktirde, sizi tehdit etmiyorum ama siyasi hayatınızda geleceğiniz olmaz. Siyasetin kendi kuralları, vefa unsuru, saygı unsuru vardır. Bugün alacağınız doğru bir kararda yine bu partinin savaşçıları olarak devam etmenize imkan sağlayacaktır" dedi.

Kuşadası AK Parti kurucu üyesi Zafer Üstün ve arkadaşları, Bakan, İl Başkanı, milletvekillerinin ısrarlarına rağmen kongreden çekilmedi. Konuşmaların ardından kongrede 425 delege sandık başına gitti. Sandıktan Kara'ya 222, rakibi Üstün'e ise 79 oy çıktı, 124 kişi de boş oy kullandı.

Bakan Bozkır, kongrede konuşup, buradan ayrıldıktan sonra Kuşadası Kaymakamlığı'nda Vali Erol Ayyıldız, Kaymakam Muammer Aksoy'un katıldığı basına kapalı bir toplantı yaptı.