T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bakan Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı etkinlik iptal edildi

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi.

02 Mart 2017 20:25

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı Almanya'nın Gaggenau kentinde Perşembe akşamı düzenlenecek referandum etkinliği, Gaggenau Belediyesi tarafından iptal edildi.

Gaggenau Belediyesi'nin online sayfasında yayınlanan açıklamada, UETD'nin kuruluş kutlamaları nedeni ile kiralanan salondaki etkinliğe Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağının ortaya çıkması ile etkinliğin yerel olmaktan çıkıp ulusal çapta ilgi çekmesi nedeni ile çok sayıda ziyaretçinin katılmasının beklendiği ve Bad Rotenfels kutlama salonu ile oradaki park yerlerinin, giriş ve çıkış yollarının yetersiz kalacağı bildirildi. Açıklamada, "bu nedenlerle UETD'ye verilen Bad Rotenfels'deki toplantı salonunda etkinlik düzenleme izninin iptal edildiği” vurgulandı.

Belediye Başkanı: Siyasi bir karar değil

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer Perşembe günü yaptığı açıklamada, altyapı yetersizliğinden kaynaklanan güvenlik kaygıları gerekçesiyle etkinliğin iptal edildiğini söyledi. Belediye Başkanı Pfeiffer, bunun siyasi bir karar olmadığını vurgulayarak, Adalet Bakanı Bozdağ'ın bu etkinliğe katılmasının tartışma yaratması üzerine, etkinliğe toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtti. Başkan Pfeiffer, ayrıca bu kararın tamamen kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Bad Rotenfels semtindeki toplantı salonu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin kuruluş kutlamaları kapsamında kiralanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın etkinliğe konuşmacı olarak katılacağı Çarşamba günü duyurulmuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın etkinliğine katılacak olması Almanya'da siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Almanya GaggenauAdalet Bakanı Bekir BozdağAlmanya GaggenauPerşembeGaggenau BelediyesiBelediyesiUETDTürkiye Adalet Bakanı Bekir BozdağBad RotenfelsBaşkanı: SiyasiBelediye Başkanı Michael

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24