Bakan Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı etkinlik iptal edildi

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı Almanya'nın Gaggenau kentinde Perşembe akşamı düzenlenecek referandum etkinliği, Gaggenau Belediyesi tarafından iptal edildi.

Gaggenau Belediyesi'nin online sayfasında yayınlanan açıklamada, UETD'nin kuruluş kutlamaları nedeni ile kiralanan salondaki etkinliğe Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağının ortaya çıkması ile etkinliğin yerel olmaktan çıkıp ulusal çapta ilgi çekmesi nedeni ile çok sayıda ziyaretçinin katılmasının beklendiği ve Bad Rotenfels kutlama salonu ile oradaki park yerlerinin, giriş ve çıkış yollarının yetersiz kalacağı bildirildi. Açıklamada, "bu nedenlerle UETD'ye verilen Bad Rotenfels'deki toplantı salonunda etkinlik düzenleme izninin iptal edildiği” vurgulandı.

Belediye Başkanı: Siyasi bir karar değil

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer Perşembe günü yaptığı açıklamada, altyapı yetersizliğinden kaynaklanan güvenlik kaygıları gerekçesiyle etkinliğin iptal edildiğini söyledi. Belediye Başkanı Pfeiffer, bunun siyasi bir karar olmadığını vurgulayarak, Adalet Bakanı Bozdağ'ın bu etkinliğe katılmasının tartışma yaratması üzerine, etkinliğe toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtti. Başkan Pfeiffer, ayrıca bu kararın tamamen kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Bad Rotenfels semtindeki toplantı salonu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin kuruluş kutlamaları kapsamında kiralanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın etkinliğe konuşmacı olarak katılacağı Çarşamba günü duyurulmuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın etkinliğine katılacak olması Almanya'da siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

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DW/AFP/dpa, JD/BD