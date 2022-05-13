Bakan Bozdağ: Yargı kararlarını bahane ederek Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP’yi kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum” notunu düştü.

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve CHP’li yetkililerin Türk yargısını hedef alan sözlerini kınadığını belirterek, "Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Bozdağ yaptığı paylaşımda, yargı kararlarının siyasi taraftarlığa uygunluğunun değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Bozdağ’ın açıklamaları şu şekilde:

"Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez"

“Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum.

Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir. Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez.

Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veren yargı görevlilerine; ‘Lanet olsun yargınıza’, ‘İntikam duygusuyla hareket ediyorlar’, ‘Siyasi karar veriyorlar’, ‘Saray yargısı’ ithamları ile tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum.”



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