Bakan Bozdağ: Türkiye sığınmacılar konusunda aynı tavrını sürdürecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin aynı tavrı devam edecek." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, Cemal Kaşıkçı dosyasıyla ilgili olarak, "Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Bozdağın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar"

''Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin aynı tavrı devam edecek."

"Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek''

"Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek''

"Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek"

Bozdağ konuşmasında, Bursa’da yaşanan saldırıya da değinerek, "Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" açıklamasını yaptı.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.