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Bakan Bozdağ: AYM İçtüzüğü'nün anayasaya aykırı kısımları iptal edilebilir

"AYM, Dündar ve Gül kararı ile doğrudan anayasayı çiğnedi"

04 Mart 2016 15:21

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Anayasa Mahkemesi kararı ile tahliye edilmesi hakkında, "Hiç tereddütüm yok. Doğrudan anayasayı çiğnemektir bu. Hukuk fakültesi mezunu olmaya gerek yok" görüşünü savundu. Habertürk TV'de konuşan Bakan Bozdağ, genel kurulun AYM İçtüzüğü’ne dayanarak yetkisinde olmayan bireysel başvuruları değerlendirdiğini ifade ederek,“AYM İçtüzüğü Danıştay’a götürülebilir ve anayasaya aykırı kısımları iptal edilebilir” diye konuştu.

"Devam eden dava var. Sanıkların iddianameye karşı savunmaları alınmamış. Deliller toplanmamış" diyen Bozdağ, "Mahkeme işin esası hakkında değerlendirmeyi yapmamış. Anayasa Mahkemesi'ne baktığımız zaman işin başında yargılama başlamadan, yargılamayı bitirecek karar verdi" ifadesini kullandı. Bireysel başvurunun yeniden düzenlenmesi hakkında görüşlerini açıklayan Bakan Bozdağ, "Hükümet programımız içinde, eylem programı içinde bireysel başvurunun artırılması konusunda taahhütümüz var. Adalet Bakanlığı bu çalışmayı yürütüyor. Önümüzdeki süreçte bireysel başvurunun uygulamalarını görmek, aksayan yönlerini görmek ve daha etkin işleyebilmesi için adımlar atmak taahhütümüzdür" ifadelerini kullandı.

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