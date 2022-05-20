Bakan Bilgin: Sosyal devletler; insanların sağlık sorunlarını, emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Sosyal devletler, insanların sağlık sorunlarını, emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmazlar. İhtiyaç neyse o ihtiyacı ne düzeyde karşılayıp karşılamadıklarını dikkate alırlar” dedi.



Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde ‘Üreten Türkiye’nin Yıldızları Ödül Töreni’ Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Bakan Bilgin, sosyal güvenlik sistemlerinin insanlık açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, sosyal devletin en önemli kurumunun SGK olduğunu söyledi.

"Sosyal devletler insanların sağlık sorunlarını, emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmazlar"

Türkiye’nin sağlık sisteminin gelişmiş bir sağlık sistemi olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, “Geçtiğimiz yıl açığımızın en düşük olduğu, gelirlerimizin giderlerimizi karşılama oranının yüzde 95’in üzerinde olduğu bir dönem yaşadık. Bu açıklar üstelik pandemide yapılan olağanüstü harcamalara rağmen böyle bir orana ulaşılmıştır. Bu açıklar artsa da endişe etmemek lazım.

Eğer iyi yönetiliyorsa sistem yine de açık veriliyorsa, sosyal açıklar elbette ki sosyal harcamaların bir sonucudur. Sosyal devletler insanların sağlık sorunlarını, emeklilik sorunlarını, ilaç paralarını hesaba katmazlar. İhtiyaç neyse o ihtiyacı ne düzeyde karşılayıp karşılamadıklarını dikkate alırlar” dedi. (İHA)