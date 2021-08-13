Bakan Bilgin: Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için her türlü tedbiri aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinden etkilenen Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimi konusunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Bilgin, "Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak." dedi.

Bilgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı. Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız."

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