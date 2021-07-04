Bakan Bilgin: Kısa Çalışma ve işsizlik ödeneği 5 Temmuz’da hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayı Kısa Çalışma ve işsizlik ödeneğinin 5 Temmuz'da yatırılacağını duyurdu.

Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." ifadesini kullandı.

1 Temmuz itibariyle kısa çalışma ödeneği sonlandırılmıştı.