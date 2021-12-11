Bakan Bilgin: Asgari ücrette ciddi bir artış sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim" açıklamasını yaptı.

2022 bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin, "Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var" dedi.

Bilgin, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bilgin, "Emeği korumak zorundayız. Emek, sermaye karşısında zayıftır. Aynı zamanda üretimin devam etmesi için üretim araçlarının olması lazım" dedi

Vedat Bilgin, "Türkiye bugün endüstriyel ürünleri ihraç eden ülke haline gelmiştir. Ankara'dan İstanbul'a giderken fabrika sahalarından geçiyoruz. Bunlar, Türkiye'nin üretim gücünün yükseldiğini ortaya koyuyor. Emeğin özel durumu vardır. Çalışma Bakanlığı'nın görevi de emeğin korunmasıdır. Çalışma Bakanı olarak biz durmaktayız. Kimsenin tereddüttü olmasın" diye konuştu.

Vedat Bilgin, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki bir örnek olaydan bahsetmek isterim. İstanbul'da fabrikada örgütlendikleri için işçimizi kapının önüne koyuldu. Sonra sayıları 400'ü buldu. Oraya müdahalede bulundum. İstanbul Vali'mizi aradım, ‘CEO'suyla görüş, hukukumuz olduğunu söyle, yoksa kapısına gelirim, o hukuku uygulatırım' dedim. Hangi görüşten olduğunuza bakmam, ben emeğin örgütüne bakarım, hakkını yemeye kalkan kim olursa karşısına çıkarım."

İşyerlerinde sendikanın önemli olduğunu ama sendikalaşmanın hala düşük olduğunu ifade eden Bilgin, "Sendikalarımız o konuda yeterince netice elde edememişlerdir. Sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeler yapmak bizim görevimizdir. Biz ne yapacağız? Önümüzdeki dönemde bir bilinç oluşturmak için beyaz bayrak uygulamasını gerçekleştireceğim. Ne yapacağız? Bir yer örgütlüyse, toplu iş sözleşmesi varsa, hakları karşılanıyorsa, oraya ödül olarak sembolik olarak kolaylıklar getireceğiz. Beyaz bayrak üzerinde ‘burası düzgün ve örgütlü iş yeridir.' Önümüzdeki günlerde uygulamaya sokacağız" dedi.

"Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir"

Asgari ücret konusunda gelen sorulara Vedat Bilgin, şunları söyledi:

"Asgari ücret çok önemli. Asgari ücret ile ilgili birçok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Siyasette de tartışılması anlamlı. Asgari ücretle çalışan bazen 15 milyon-10 milyon birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil doğrusunu ben biliyorum çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir.

"Ekonomik dalgalanmadan geçiyoruz, bunu anlıyoruz"

"Araştırma yaptırdım. İşçilere sordum. İşverenlere sordum profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar ‘evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim."

"3600'ü vaat olmaktan çıkardık"

3600 ek gösterge talebi ile ilgili olarak da Bilgin, "Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis'e göndereceğiz. Bir vaat olmaktan çıkardık, uygulamaya sokacağız" dedi.