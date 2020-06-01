Bakan Berat Albayrak'tan yeni kredi paketi açıklaması: Hayırlı ve uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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