Bakan Bayraktar'a Okan Üniversitesi'nde ayakkabı atıldı

Okan Üniversitesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar konuşma yaptığı sırada ayakkabı atılarak protesto edildi. 4 öğrenci gözaltında.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve işadamı Ali Ağaoğlu'nun katıldığı "Kentsel Dönüşüm ve Alternatif Model Arayışları" panelinde “Gençlik Muhalefeti” üyeleri Erdoğan Bayraktar’ı protesto etti.

Slogan atan öğrencilere güvenlikçiler müdahale etmek istedi. Bu sırada bir kadın öğrenci ayakkabısını çıkartıp Bakan Bayraktar'a fırlattı. Öğrencinin fırlattığı ayakkabı sahneye düşerken, protestocu öğrenciler yaka paça gözaltına alındı.