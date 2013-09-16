Bakan Bayraktar: Yolu ODTÜ rektörü istedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "ODTÜ içinde bir yol açacağız, ODTÜ rektörünü davet ettim, 'sen talepte bulun' dedim. Kendisi talep ettiği halde ODTÜ yine eylem yapıyor" dedi.

Erdoğan Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, temel atma töreni için gittiği Gümüşhane'de ODTÜ'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Gezi Parkı olaylarında Başbakan Erdoğan'ın kendi stratejisi ve ferasetiyle başarı sağladığını belirten Bayraktar, ODTÜ'deki protestolara değindi.

Bayraktar, "ODTÜ içinde bir yol açacağız, ODTÜ rektörünü davet ettim, 'sen talepte bulun' dedim. Kendisi talep ettiği halde ODTÜ yine eylem yapıyor" dedi.

Bayraktar, "Hatay'da, orada burada yine eylem yapıyorlar. Bunlar çok manidardır. Çok dikkat etmemiz, çok ders almamız gereken hususlar var. Bazılarının amacı, Türkiye'yi kalkındırmak değil. Bu zihniyet, 'Türkiye geri düşsün de ne olursa olsun'dur. Türkiye'yi batırmak, yok etmek pahasına mücadeleleri var. Onlar da bizim kardeşlerimiz, bir şey demiyorum, beraber çalışacağız, beraber üreteceğiz ama vatan eksenli, bayrak eksenli, moral değerlerine bağlı bir yapıyla ülkemizi kalkındırmak zorundayız" şeklinde konuştu.