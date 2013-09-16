T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Bayraktar: Yolu ODTÜ rektörü istedi

Erdoğan Bayraktar: Htay'da, orada burada yine eylem yapıyorlar. Bunlar çok manidardır. Çok dikkat etmemiz, çok ders almamız gereken hususlar var

16 Eylül 2013 10:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "ODTÜ içinde bir yol açacağız, ODTÜ rektörünü davet ettim, 'sen talepte bulun' dedim. Kendisi talep ettiği halde ODTÜ yine eylem yapıyor" dedi.

Erdoğan Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, temel atma töreni için gittiği Gümüşhane'de ODTÜ'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Gezi Parkı olaylarında Başbakan Erdoğan'ın kendi stratejisi ve ferasetiyle başarı sağladığını belirten Bayraktar, ODTÜ'deki protestolara değindi.

Bayraktar, "ODTÜ içinde bir yol açacağız, ODTÜ rektörünü davet ettim, 'sen talepte bulun' dedim. Kendisi talep ettiği halde ODTÜ yine eylem yapıyor" dedi.

Bayraktar, "Hatay'da, orada burada yine eylem yapıyorlar. Bunlar çok manidardır. Çok dikkat etmemiz, çok ders almamız gereken hususlar var. Bazılarının amacı, Türkiye'yi kalkındırmak değil. Bu zihniyet, 'Türkiye geri düşsün de ne olursa olsun'dur. Türkiye'yi batırmak, yok etmek pahasına mücadeleleri var. Onlar da bizim kardeşlerimiz, bir şey demiyorum, beraber çalışacağız, beraber üreteceğiz ama vatan eksenli, bayrak eksenli, moral değerlerine bağlı bir yapıyla ülkemizi kalkındırmak zorundayız" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

erdoğan bayraktarodtüyolinşaatankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24