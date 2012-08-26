Bakan Bayraktar torpil istedi, adresi şaşırdı!

Bakan Erdoğan Bayraktar'ın torpil için gönderdiği yazı 9 üyenin görev yaptığı üst kurulda, BDP kontenjanından seçilen Ahmet Yıldırım'a gitti.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozo'un haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bir “yakını” bakana mektup yazarak bir kişinin TRT , RTÜK , Başbakanlık Devlet Arşivleri, Başbakanlık Basın Bürosu, MİT ya da Milli Saraylar’da görevlendirilmesi için “torpil” istedi. Bayraktar da bu yazıyı “resmi” bir üst yazıyla RTÜK ’e gönderdi. Ancak torpil yazısı “adres şaştı”. Yazı 9 üyenin görev yaptığı üst kurulda, Ahmet Yıldırım’a gitti. Resmi yazıyla gelen talep karşısında şaşıran Yıldırım, “Ben ilk önce birinin bana yaptığı, şaka olduğunu düşündüm. Ama sonra sekreterim aracılığıyla yazının bakanın özel kaleminden geldiğini saptadım” dedi.

“Pes artık” dedirten skandal şöyle gelişti: Ziya Mandev adlı bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a 17 Nisan 2012’de kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup gönderdi. Mandev, mektubunda bakana şöyle seslendi: “Sayın Bayraktar, uzun ve yorucu mesainizi biliyor ve o sebeple hatırınızı sormak-selamlaşmak bile ikinci elden oluyor. Arayıp sormadığımı sanmayın, yüzyüze ve hatta telefonla görüşemediğimiz bu iyi niyetli ve samimi sebepledir. Ekli notta ismi geçen bayan hayırlı bir görev yürüten değer verdiğim bir tanıdığımın (evli) kızıdır. Esasen Ankara ’da önemli bir yerde memuriyeti olmasına rağmen, eşinin görev yeri nedeniyle yine notta yazılı kurumlardan birinin İstanbul teşkilatına tayin/nakil istemektedir. Zira bu kurumlarda görev alırsa hak kaybı olmayacağını ifade etmektedir. Yardımcı olunabilirse çok makbule geçecektir. Selamlar, saygılar.”

Mandev, mektubunun ekinde Bakan Bayraktar’a torpil yapılması ricasında bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Basın Uzmanı Şeyda Güloğlu Ulusal adlı kişinin “nakil istediği” kurumlar listesini yollamayı da ihmal etmedi. Mandev, milyonlarca gencin KPSS sınavlarıyla girebilmek için ter döktüğü gözde kurumları şöyle sıraladı:

TRT , RTÜK , Başbakanlık Devlet Arşivleri, Başbakanlık Basın Bürosu, MİT, Milli Saraylar.

RTÜK ’e gönderdi

Kendisine gelen bu talebi kırmayan Bakan Bayraktar ise torpil istenen kurumlara “resmi yazıyla” “ricada bulundu”. Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı antetli, “984” sayılı, “15/05/2012” tarihli resmi yazısını, kendisine gelen mektubu da ekleyerek RTÜK ’e gönderdi. Bayraktar yazısında, “Ekli talebi bilgilerinize iletiyorum. Selam ve sevgilerimle” dedi.

Ancak Bakan’ın bu önemli ricasında bir sorun ortaya çıktı. Torpil yazısı 5’i AKP ’li, 2’si CHP ’li, 1’i MHP ’li, 1’i de BDP ’li olmak üzere 9 üyenin görev yaptığı üst kurulda, karar alma mekanizmasında en etkisiz ikinci üye konumunda bulunan BDP ’li Doç. Dr. Ahmet Yıldırım’a gitti.

Önce şaka sandı

Kendisine gelen bu yazı karşısında şaşıran Ahmet Yıldırım, süreci şöyle anlattı: “Açıkçası ben birinin bir şakası olabilir diye düşündüm. Sekreterim aracılığıyla özel kalemi arattım, tarih-sayı verdik ve gerçekten oradan çıkan bir yazı olduğunu gördük. Sayın Bakan, resmi tarih ve yazı ile devlet işleyişinde olmayan böyle bir yöntemi denemiş. Özellikle resmi yazı yazılmış olması, bu işlerin gayri resmi yapılabilirlik düzeyini de gösteriyor. Kaldı ki ben bu konuda icracı olmayan, yetkiye sahip olmayan biriyim, zaten yetkim olsa da bu konuda hiçbir adım atmam. Ben Sayın Bakan’a cevap verme gereği bile duymadım. Çünkü bu durum, bakanın devlet adamıyla kurduğu ilişkinin düzeyini gösteriyor. Cevap vermeye kamuya biçtiğimiz değer, kamu işleyişine, devlet işleyişine biçtiğimiz değerde yer bulamadım” dedi.