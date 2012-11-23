Bakan Bayraktar TOKİ'nin dolandırıldığını kabul etti!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye Toplu Konutlar İdaresi'nin (TOKİ) dolandırıldığı iddialarına ilişkin, "55 milyon lira dolandırmışlar. Benim zaafım. İdareci olarak yanlışı görebilmeliydik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, TOKİ ile çalışan KC Grup şirketi hakkındaki iddiasını doğruladı.

Bayraktar, KC Grup için devlete ait gayrimenkullerin Denizbank’a ipotek ettirilmesine izin verildiği ve şirketin borcunu ödememesi dolayısıyla kamu malına haciz konulduğuna yönelik iddiaların doğru olduğunu kaydetti.

Meriç Tafolar ve Mithat Yurdakul'un Milliyet'teki haberine göre; Bayraktar, "55 milyon lira dolandırmışlar, TOKİ zarara uğratılmış. Bu benim zaafım. Bir idareci olarak orada yapılan yanlışı görebilmeliydik, göremedik, bizim gözümüzden kaçtı. Bu konuda soruşturma açtıran, konuyu yargıya intikal ettiren benim. 12 milyon lirasını tahsil ettirdik" dedi.

Konunun incelendiğini, ancak suçlu bulunmadıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Diğer konularda da hakkımızda soruşturma yok, inceleme var. Bu hasılat paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde, Devlet Denetleme Kurulu TOKİ’ye geldi. Didik didik inceledi. Bize haklı önerileri oldu. Ama genel anlamda teşekkür ettiler. KC olayında, Aykut bey (Aykut Erdoğdu) haklı. Biz orada TOKİ olarak dolandırıldık ama şu anda onları mahkemeye verdik. 'Hakkımda soruşturma açın' dedim. Teftiş kurulları ve savcılık, bizi suçlu görmedi. Ama orada bir zaafımız olduğunu itiraf ediyorum. Sonra Allah yardım etti, oradaki TOKİ’nin zararını garanti altına alacak bir mekanizma geliştirdik ve TOKİ’nin 55 milyon lira alacağı kesinleşti. 12 milyon lirasını bugüne kadar TOKİ tahsil etti."

TOKİ'de 35 bin ihale yaptıklarını anlatan Bayraktar, "Aykut kardeşimiz bula bula iki konu buldu. Hasılat paylaşımı ve KC Grup. KC Grubu’nda katılıyorum. Kim suçluysa cezasını çeksin, ben de dahil" dedi.