Bakan Bayraktar: 1999 öncesi tüm binalar riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van’daki incelemelerinden sonra gazetelerin sorularını yanıtladı ve bir soru üzerine, kendisinin müteahhitliği döneminde yaptıkları da dahil 1999 depreminden önce yapılmış tüm binaların risk taşıdığını söyledi.

Aysel Alp'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 1999 depreminden önce yapılan tüm binaların "Riskli" kabul edilmesi gerektiğini söyledi. 23 yaşında öğrenciyken, kendi şirketini kurduğunu ve o günden bugüne bina yaptığını belirten Bayraktar, midye kabuklu polima çakılından nasıl harç kardıklarını ve bu harcı omzunda 7 kat nasıl çıkardığını anlattı.

Yüksek İnşaat Mühendisi olan Bayraktar, Van’da deprem sonrası devlet desteğiyle köylerde yapımı devam eden konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Bayraktar, gün boyu yaklaşık 100 çocuğa 50’şer lira harçlık dağıttı, oyuncaklar verdi.

Van’da 170 köyde "Evini yapana yardım modeliyle" 9 bine yakın konut yapılacağını anlatan Bayraktar, "Konut için 40 bin, ahır yapımı için de 15 bin lira veriyoruz. Vatandaş, müteahhidini kendi buluyor. İnşaata çıktım baktım, işçilikler çok güzel. Müşavir firma aracılığıyla temelinden beton atmasına, demir bağlamasından sıvasına kadar her aşamasını denetliyoruz. 2 bin 100 ev bu şekilde bitmek üzere. Yılsonuna kadar 8 bini bulur" dedi.

Betoncular bize yalvaracak

Deprem sonrasında Van’da beton sıkıntısı oluştuğu şikayetlerinin anımsatılması üzerine Bayraktar, betoncuların betonu çok pahalı sattığını, İstanbul’dametreküpü 70-80 lira olan betonun Van’da 145 liraya satıldığını söyledi. Bayraktar, "Burada TOKİ için betonu ucuz alıyoruz ama köylerdeki konutlara beton göndermiyorlar. TOKİ’nin betonarme işi burada hemen hemen bitti. Betoncular artık yalvaracaklar. Köylerin beton ihtiyacına biz el atacağız. Zaten fiyatları daha önce çok yüksek tutuyorlardı. 190 liradan satıyorlardı. Biz fiyatlara müdahale ettik. 140 liraya düşürdük" dedi.



Midye kabuklu binalar



Bakan Bayraktar, 1999 öncesi nasıl bina yaptıklarını da şöyle anlattı: "Polima çakılı, midye kabuğu ile elle kürekle karılan harçlarla beton döküldü.

Omzumda teneke ile yedinci kata harç çıkarmıştım. Betonu yerde karıyor, harcı yukarıya tenekeyle omzumuzda çıkarıyorduk. Sonra büyük harmanlar 25 torba çimentoluk harmanlar. Kürekle kırıyorduk. Kesiyorduk, döküyorduk kenardan başlıyorduk.

Bir karıyorduk, bir daha karıyorduk, bir taraftan su tutuyorduk. Tenekeye doldurup omzuna veriyorsun. Yedinci kata çıkarıyorsun. Tenekeyi döküyorsun. Vibratör falan yok. Sonradan ipten makaralar yaptık. İpten makaralarla çekmeye başladık tenekeleri.

Daha sonra gırgırlı asansörler çıktı. Sonra da hazır beton çıktı. Türkiye çok gelişti. Baş döndürecek şekilde gelişti."



Türkiye’nin en büyük meydanı



Van depreminin üzerinden 1 yıl geçmeden, 18 bini aşkın konut yaptıklarını açıklayan Bayraktar, 23 Ekim’de konut yapımının biteceğini ve depremzedelerin prefabrikleri boşaltacaklarını söyledi. İktidarları döneminde 5 milyon konut yapıldığını, böylece Türkiye’deki konut stokunun dörtte birinin yenilendiğini ifade eden Bayraktar, bunun 500 binini TOKİ’nin, 4.5 milyonunu da özel sektörün yaptığına dikkat çekti.

Şimdi sıranın salaş yapılara geldiğini belirten Bayraktar, İstanbul’a kuracakları 1 milyon nüfusluk şehir çalışmaları hakkında bilgi verdi. Avrupa yakasında Kayabaşı’ndan Başakşehir’e kadar uzanan bu şehirde Türkiye’nin en büyük meydanının olacağını anlatan Bayraktar, "Buraya 1 milyon metrekare büyüklüğünde meydan park yapacağız. Türkiye’de en büyük park alanı 200- 300 bin metrakare olduğunu düşünürsek, buranın ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz. Burada ayrıca hem şehir ormanı hem de şehir parkları olacak" dedi.

Çalışanların evlerinden çıktıktan 10-15 dakika sonra iş yerlerinde olması gerektiğini belirten Bayraktar, bu sürenin yarım saati geçmemesi gerektiği söyledi. İstanbul’daki yeni şehirin İstanbul sanayisine yakın olması nedeniyle seçildiğini vurgulayan Bayraktar, orada metronun tramvayın da olacağını bildirdi.



5 Ekim’de 2 bin konut aynı anda yıkılacak



Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında 5 Ekim’de İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi 33 ilde aynı anda 2 bin konut ve işyeri, 150 binanın yıkılacağını açıklayan Bayraktar, İstanbul’da yıkımın ilk etapta 7-8 ilçede başlayacağını söyledi. Ancak spekülasyon olmaması için bu yerleri açıklamadı.



4 kelaynak kuşu



TOKİ konutları için "Estetik değil" eleştirilerinin anımsatılması üzerine Bayraktar, "Neymiş efendim, yok öyleymiş yok böyleymiş. Biz milletin dediğini yaparız. 4 tane kelaynak kuşunun dediğini yapmayız. Millet bizden memnun. Üçüncü kez iktidara getirdi. Yine getirecek" dedi.



5 Ekim’de İstanbul’da yıkılacak yerler



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 5 Ekim’de 'Kentsel Dönüşüm Yasası' çerçevesinde ilk yıkımı İstanbul, Kocaeli ve İzmir gibi illerin de aralarında olduğu 33 ilde başlatacaklarını açıkladı. Ancak spekülasyon olmasın diye İstanbul’da yıkıma başlanacak yerleri son güne kadar açıklamayacağını söyledi.

İstanbul’da büyük bölümü kamu binaları olmak üzere aralarında konutların da bulunduğu şu semtlerde yıkım yapılması bekleniyor: "Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Tuzla, Sultangazi, Şişli, Fatih, Kadıköy, Çatalca, Çekmeköy, Maltepe, Küçükyalı, Sancaktepe, Sarıgazi, Hadımköy.



23 yaşında müteahhit oldu



Bir gazetecinin, "Sayın Bakan siz de çok sayıda konut yaptınız. Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde kendi yaptığınız konutları da yıkacak mısınız" sorusu üzerine, 1999 yılından önce yapılan tüm binalarda genel olarak risk olduğunu varsaymak gerektiğini söyledi.

1973 yılında, 23 yaşında bir talebeyken kendi şirketini kurduğunu ve inşaat yapmaya başladığını anlatan Bayraktar, "Babam ben bir yaşındayken ölmüştü. Almanya’da tanıdıklar vardı. Onlardan para topladım. 8 kişi şirket kurduk. Yüzde 10 ben sermaye koydum. Senede iki üç tane bina yapardım. İstanbul Fatih’te Şehremini’de binalar yaptım. 23 yaşımda müteahhit oldum. O zaman başladık ve hala daha devam ediyoruz" dedi.