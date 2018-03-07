Bakan Bak'tan Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'na tebrik

ANKARA, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Rusya\'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası\'nda bronz madalya kazanan Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Rusya\'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası\'nda bronz madalya kazanarak, takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde eden Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı\'nı kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Türk eskriminin, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.\"