T24 LogoT24 Logo
Spor

Bakan Bak'tan Rizespor ve Ankaragücü'ne tebrik

ANKARA,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1'inci Lig 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü tebrik etti

29 Nisan 2018 01:41

ANKARA,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1\'inci Lig 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig\'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü\'nü tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"TFF 1\'inci Lig 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından bitime bir hafta kala şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig\'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor\'u kutluyorum. Bir sezon aradan sonra Süper Lig\'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor\'un şampiyonluğunda emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor\'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig\'de başarılar diliyorum. Spor Toto 1\'inci Lig\'i bitime bir hafta kala ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek 6 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig\'e çıkan MKE Ankaragücü\'nü de kutluyorum. Sarı lacivertli kulübün başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Başkent ekibine Spor Toto Süper Lig\'de başarılar diliyorum.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA GençlikSpor Bakanı Osman Aşkın Bak Spor TotoLigSpor Toto Süper LigRizesporMKE AnkaragücüBakan Osman Aşkın BakBirSüper LigSpor TotoSarıBaşkent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24