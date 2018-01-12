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Spor

Bakan Bak, Yıldırım Demirören ve kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

ANKARA,(DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr

12 Ocak 2018 18:17

ANKARA,(DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'de mücadele eden kulüplerin başkan ile temsilcilerini Ankara\'da kabul etti.
Bakanlık Merkez Binası\'nda gerçekleşen görüşmede, TFF 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'de yer alan 90 kulübün başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de hazır bulundu.
Kabulde kulüpler, sorunlarını ve taleplerini Bakan Osman Aşkın Bak\'a iletti. Yaklaşık iki saat süren toplantıda kulüplerin içinde bulunduğu sıkıntıların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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