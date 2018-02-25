Bakan Bak: Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek

BALIKESİR, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan tüm güvenlik güçlerinin gönüllü olduğu için isimlerin kura ile belirlendiğini söyledi. Bakan Bak, \"Bizim Suriye\'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama, oyunlar oynanıyor\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İl Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu için Balıkesir\'e geldi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu\'nu ziyaret eden Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, Başkan Hasan Demiraslan ile bir araya geldi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın siyasette gençlere çok güvenliğini belirtti.

Gençlik kollarından başlayarak, siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan\'ın siyasette gençlerin önünü açan bir lider olduğunu vurgulayan Bak, \"Siyaset, gençlerle çok daha renkli, kadın kollarımızla da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette bu değerleri hem gençleri, hem de kadınları harmanlayarak onları siyasete davet ederek, onlarla beraber çalışarak şu anda önemli bir süreci götürmektedir. Siyaset bir iletişim gücü\" şeklinde konuştu.

Bakan Bak, genel ve yerel seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, teşkilatların çok çalışmasını istedi. Bak şöyle konuştu:

\"Bu süreçte de aynı zamanda Afrin operasyonu yürütülüyor. Şu anda Afrin\'de Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbimiz ordumuzu muzaffer kılsın. Tabi kolay bir süreç değil, operasyonlar devam ediyor. Orada terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyon. Bizim Suriye\'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama, oyunlar oynanıyor. Bu seçimler çok önemli. 2019 seçimleri çok çekişmeli, çok zor geçecek. Onun için de çok çalışmak gerekiyor.\"

\'AK PARTİ GENÇLİĞE ÖNEM VERİYOR\'

Gençlerin önünü açma noktasında en son referandumda seçilme yaşının 25\'ten 18\'e indirildiğine değinen Bak, \"Ben de genç yaştan beri siyasette yer alıyorum. Biz de buralara kadar geldik. Hepsi Ak Parti içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere güvenmesi neticesinde ortaya çıkan bir durum. Ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Başarılı gençlerimiz var, daha da iyi olacak. Bugün gençler ülkenin gelişmesi için çok önemli rol oynuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şanslıyız. Gençliği ve sporu çok iyi anlayan Cumhurbaşkanımızla beraber çalışıyoruz. Kendisi Türkiye\'de spor tesisleri yapılmasından gençlere yönelik bütün projelere destek veriyor. Siyasette de gençleri destekliyor, önlerini açıyor. Dolasıyla bu da önemli bir işaret\" dedi.

\'GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON İÇİN GÖNÜLLÜ OLUYORLAR\'

Daha sonra partisinin İl Gençlik Kolları Genel Kurulu\'na katılan Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Suriye\'de TSK tarafından yürütülen operasyona vurgu yaptı. Türkiye\'nin başarısız olması için yabancı güçleri olağan gücüyle çalıştıklarını ifade eden Bak, 2019 seçimlerinin önemine de değindi. Konuşma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gönderdiği görüntülü mesaj katılanlara izletildi.

\"Bütün düşmanlar ve ülkemizin başarısız olmasını isteyenler, tökezlemesini isteyenler harıl harıl çalışıyorlar\" diyen Bakan Bak, \"Ama biz bütün bunlara rağmen milletimizin desteğiyle 15 yıldır Ak Parti olarak iktidardayız ve devam ediyoruz. Bu Afrin operasyonunda da vatandaşlarımızın, annelerin desteğini görüyorsunuz. Sokaktaki çocukların, yaşlı insanların Mehmetçiklere olan desteğini görüyorsunuz. En son gördünüz Afrin\'de bir köyde cuma namazı kılan Mehmetçikleri. Böyle bir ordu, böyle bir inanç, böyle bir iman ve oraya mazlumlar için gidiyor. Ülkesine saldıracak o teröristleri yok etmek için gidiyor. Bu operasyona gidecek özel harekat polislerini seçerken soruyorlar. Kim gitmek istiyor? Hepsi gitmek istiyor. Seçerken kurayla seçiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu, polis ve güvenlik gücü yok. Böyle bir inanmışlık yok. Kendini vatanı, milleti için feda etmeye hazır olan böyle bir millet yok. O yüzden biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin kahraman çocuklarına güveniyoruz\" şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde ülke içindeki hainlerin temizlendiğini söyleyen Bakan Bak, Türk ordusunun artık daha güçlü olduğunu belirtti.

Bakan Bak\'ında katıldığı olağan genel kurulda mevcut başkan Zahit Bayram yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın yanı sıra, Ak Parti Milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve çok sayıda partili katıldı.

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