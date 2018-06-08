Bakan Bak: "Türk spor camiası Erdoğan Demirören'e çok şeyler borçlu"

Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Bak, \"Türk spor camiası, Erdoğan Demirören\'e çok şeyler borçlu\" dedi.

Rize\'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefatını üzüntüyle öğrendiği Erdoğan Demirören\'in Türk sporuna önemli hizmetler yaptığını söyledi. Bakan Bak, \"Beşiktaş Kulübü tarihinin önemli futbolcularından biriydi. Değerli iş adamı Erdoğan Demirören\'in vefatı bizi üzdü. TFF Başkanı oğlu Yıldırım Demiören\'i de arayarak başsağlığı dileğimi ilettim. Türk spor camiası Erdoğan Demirören\'e çok şeyler borçlu. Spora verdiği destekle bilinen bir iş adamıydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gençlerin spor yapması için kulüplere çok destekler verdi. Türk spor camiası olarak üzüntülüyüz. İş hayatında ve sporculuk hayatında başarılar elde etti. Kaybımız büyük, ailesine başsağlığı diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Bak\'ın açıklamaları

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