Bakan Bak: "Sporun gücü terörü yenecektir"

Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor takımını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Bak, \"Biz inanıyoruz ki sporun gücü terörü yenecektir\" dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, takımla ilgili bilgiler aldı. Burada açıklama yapan Bakan Bak, \"Kayseri\'ye bereketli geldik. Güzel yağmur yağıyor. Türkiye\'nin dört bir yanında spor tesisleri inşa ediyoruz. Bunları bazen belediyelerimiz, bazen devletimiz, bazen de hayırseverlerimiz yaptırıyor. Türkiye dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke durumunda. Doğu ve Güneydoğu\'da da gençlerimize hizmet etmek için yatırımlar yapıyoruz. Bugün de bu tesislerden birinin açılışını yapacağız. Kayseripor\'u da tebrik ediyoruz. İyi bir sezon geçirdi\" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine değinen Bak, \"24 Haziran\'da ülkemiz için çok önemli bir seçim gerçekleştirilecek. Bu süreçte eski stadyumlarımızı Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alacağı ve çevrenin ön plana çıkacağı tesisler yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız Eskişehir\'de, Muğla\'da başladı. Bu şekilde devam ediyor. Halkımıza nefes alma alanı olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük etken spor. Spor sayesinde terörde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde önemli yol katettik. Zira Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yeni kurduğu şehirlerde yeni tesisler yapıldı. Gençlerimiz şimdi buralarda rahatça spor yapma imkanı buldu. Ayrıca spor sayesinde uyuşturucu ile de mücadele ediyoruz. Biz inanıyoruz ki sporun gücü terörü yenecektir\" diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüpleri için yaptırılan kulüp binaları, sosyal tesisler ve sahaları hizmete açtı. Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik katıldı. Dolu ve yağmur yağışı yüzünden dışarıda yapılması planlanan tören ve iftar yemeği içeriye alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, öte yandan Talas Güreş Eğitim Merkezi yerine Belsin semtinde Atatürk Spor Sitesi karşısında yaptırılan yeni Güreş Eğitim ve Kamp Merkezi\'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI