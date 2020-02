Bakan Bak: "Altyapıya yatırım yapmak zorundayız"

\"Olimpiyatlarda söz sahibi bir Türk sporu ortaya çıksın istiyoruz\"

\"Projesi devam eden 34 tane stadımız var\"

Ercan ATA - ANKARA / DHA



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu\'nda konuştu.

Bak\'ın açıklamaları şu şekilde;

\"Ben her zaman bu ailenin bir parçasıyım. Soyunma odalarında malzeme toplayan bir genç olarak başladım bu işe. Türk futbolu açısından şu anda gelinen nokta çok iyi bir konum. Fakat çok daha iyi yerlere taşımamız lazım. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ve süreçler var. Bizim 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na adaylığımız süreci çok önemli. Biz bu süreçte devlet olarak üzerimize düşen bütün teminatları verdik. Projesi devam eden 34 tane stadımız var. Yaş ortalaması çok düşük. Modern statlara sahibiz. Avrupa\'nın Türk futboluna verdiği önem ortada. Türk futbolunun gelişmesi için çok önemli bir kanun çıkardık. Biz kaynakları Türk futbolunun gelişmesi için harcamalıyız. Bizim arzumuz, Galatasaray takımından Olimpiyat şampiyonu çıksın istiyoruz, Fenerbahçe Kulübü\'nden atlet çıksın, Trabzonspor\'dan golfçü çıksın, Beşiktaş\'tan bir boksör çıksın istiyoruz. Türk futbolunda bir açılım için bunlar çok önemli. Olimpiyatlarda söz sahibi bir Türk sporu ortaya çıksın istiyoruz. Bunun için altyapı çalışmaları yapıldı. Kulüplerimiz bu yönde önderlik yapması lazım. Kaynaklarımızı gençlerimiz için harcayalım. Dünya liglerinde oynayan sporcularımız olsun. Bölgesel akademiler kuralım. Hepimiz aynı gemideyiz. Bizler Türk Milli takımının çok başarılı olmasını istiyoruz. Bunun için de altyapıya yatırım yapmak zorundayız. Ciddi şekilde borçları olan kulüplerimiz var. Bunları aşmak için üretmemiz lazım. Kulüplerin altyapısı için yapılacak her türlü yatırıma hazırız. Projelerle gelin, her türlü yardıma hazırız biz. 2017- 2018 şampiyonu Galatasaray\'ı tebrik ediyorum. Süper Lig\'e çıkan takımlarımızı ve 1. Lig\'e çıkan takımlarımızı da tebrik ediyorum.\"

