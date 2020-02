Bakan Bak: 1 milyon öğrencinin yetenek taraması tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilkokul 3’üncü sınıf düzeyinde başlattıkları yetenek testi taramalarında şu ana kadar 423 bin öğrenciye ulaştıklarını belirterek, “Yıl sonuna kadar 1 milyon öğrencinin yetenek taraması tamamlanacak” dedi.

Trabzon’da Şenol Güneş Kompleksi’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu alanda amatör takımların da müsabakalarını oynayacağı 8.5 milyonluk bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Trabzon’un bir spor kenti olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Dolayısıyla burada amatör kümeden, altyapıdan yetişecek çocuklarımız bizim için önemli. Burada tesislerimiz var. Burayı amatörlerin, oynanacak müsabakaların hizmetine sunmak, il müdürlüğümüzün, valimizin, milletvekillerimizin talepleri doğrultusunda bir değerlendirme yaptık. Neticede buraya bu sahaların daha etkin kullanılması ve kulüplerimize alan, soyunma odası sağlayacak bir projenin hazırlıklarını yaptık. Yakında ihaleye çıkacak. Trabzon amatörleri için önemli bir yer alacak. Eski stadın yeri millet bahçesi yapılıyor. Orada Yavuz Selim sahası, spor salonu vardı. Spor salonu Beşirli’de yapmıştık. Trabzon’daki amatörlerimizin de müsabakalarını yapacağı alan olsun, seyirciler rahat gelsin izlesin, kulüplerimizde rahat bir ortam elde etsin diye böyle bir proje valimiz, il müdürlüğümüz ve arkadaşlarımız tarafından sunulunca biz de değerlendirmemizi yaptık. Yaklaşık 8.5 milyonluk bir proje. Hayırlı olsun. İnşallah onu da Trabzon’a kazandırıyoruz. Amatör kümesiyle, burada yetişen oyuncularıyla güçlü bir şehrimiz. İnşallah burası hem Trabzonspor’a hem de Türk futboluna hizmet edecek. Biz de bu konuyu süratle tamamlayarak Trabzon’daki amatör kulüplerimize ve sporcularımıza yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

"16 yılda 3bin 500 tesis yapıldı"

AK Parti iktidara geldiğinde elle sayılacak üst düzeydeki salon sayısının bin 575 olduğunu, bugün ise bu sayının 5 binlere dayandığını ifade eden Bakan Bak, şunları söyledi:

“Türkiye organizasyon ve tesis yeteneği noktasında çok üst düzeylerde. Son dönemlerde sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde çok yoğun bir şekilde her yerde tesis yapıyoruz. Şenol Güneş Spor Tesisi de Trabzonspor ve bölgemiz için önemli bir kazanım. Bunun için denize dolgu yapıldı ve bu yer kazanıldı. Daha önceki bakanlarımızın ve arkadaşlarımızın da emeği var. Biz de bunları devam ettiriyoruz. Türkiye’nin her tarafında tesisler yapılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adayız. Yapılan stadyumlar UEFA standardının üstünde. Bunun neticesinde de Türkiye 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul’da yapacak. 2019 Süper Kupa finali İstanbul’da yapılıyor. Trabzon daha önce Karadeniz oyunlarını, EYOF’u organize etti. Pek çok tesisleri var. Ben her zaman söylüyorum, Trabzon bir spor, kültür şehri. Trabzon, Karadeniz Fırtınası olarak tüm Türkiye’de, Avrupa’da tanınan, sporuyla Türkiye’de söz sahibi, sporcularıyla, yöneticileriyle, teknik adamlarıyla beraber sporun merkezi olan bir şehir. Bu tesisler yakışıyor. Ülkemizdeki diğer illerimize de yaklaşık 34 tane stat projemiz var. Bunların 17 tanesini tamamladık. Bu yıl sonunda 5-6 tane daha tamamlıyoruz. Yeni projeler var, onların ihalelerine çıkıyoruz. AK Parti iktidara geldiğinde elle sayılacak üst düzeydeki salon sayısı bin 575 iken bugün bu sayı 5 binlere dayandı. Yani 16 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 500 yeni sayılan tesisler yapıldı.”

"Yusuf, Abdülkadir, Okay gibi futbolcular daha çok keyif veriyor"

Bakan Bak, futbolda yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

“O konuyu kulüpler birliği değerlendirecek. Trabzonspor Karadeniz Fırtınası olarak bilindiğinde kendi altyapısından yetiştirdiği buranın çocuklarıyla birlikte büyük başarılar elde etti. Bu yıl Trabzon’un pek çok maçını izledim. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, giden Okay Yokuşlu gibi oyuncular çok daha keyif veriyor. Bence Trabzonlu hemşerilerimiz de futboldan çok iyi anlarlar. İnanıyorum ki kendi evlatları ve bu yörenin çocukları olduğu zaman çok daha keyif alıyorlar. TFF ve diğer kulüplerle de görüştüğümüzde altyapıya çok daha büyük yatırımlar yapmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Her şey hazır. İnşallah buradan çok daha başarılı sporcular yetişecek ve Trabzonspor tekrar şampiyonluklara oynayacak, Avrupa’da başarılar elde edecek. İşte formül burada.”

"Yıl sonuna kadar 1 milyon öğrencinin yetenek taraması yapılacak"

Yılsonuna kadar 1 milyon öğrencinin yetenek taramasının yapılacağını kaydeden Bakan Bak, “Bizim başlattığımız çok önemli bir proje var. İlkokulda 3’üncü sınıfa giden öğrencilerde yetenek taraması yapıyoruz. Şuana kadar 423 bin öğrencinin yetenek taramasını yaptık. Yılsonuna kadar da 1 milyon öğrencinin yetenek taraması tamamlanacak. Önümüzdeki yıl da 5-6 milyon öğrencinin yetenek taraması yapılacak. Çocukların yeteneklerine göre kas, fizik, kol genişliği, sıçrama kabiliyeti, patlayıcı gücüne göre ilgili branşlara yönlendirilecek. Bu çok önemli bir atılım. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. İnanıyoruz ki buradan yeni futbolcular, sporcular, olimpiyat şampiyonları, Avrupa Şampiyonları çıkacak. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. Pek çok başarıları hedefleyen, 2020 Tokyo Olimpiyatlarını hedefleyen bir yapımız var. İnşallah Trabzon’dan da başarılı sporcular yetiştireceğiz” diye konuştu.