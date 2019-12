-BAKAN BAĞIŞ'TAN MUHTARLARA MEKTUP ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yaklaşık 50 bin muhtara, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecindeki desteklerini almak üzere mektup ve tanıtıcı broşürler gönderdi. Bağış, Yenişehir Postanesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "AB süreci, bu ülkede hepimizin ortak paydasıdır. Bu ülkenin, hayatın her alanında yeni bir değişim kazanmasını sağlayan bir süreçtir" dedi. "Bu ülkenin bütün vatandaşlarının, Türkiye'nin üyeliğiyle birlikte AB'nin vatandaşları olacağını" belirten Bağış, "süreç ilerlerken sadece demokrasinin standartlarının yükseltilmediğini, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın daha temiz olmasının sağlandığını, tarımda yüksek standartların uygulamaya konulduğunu, tüm vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmeye çalışıldığını" kaydetti. Bağış, "bu hayati süreci tüm kamuoyunun daha iyi anlayabilmesi için, toplumun seçilmiş liderleri olan, her mahallenin her köyün güvenini kazanmış olan muhtarların bu sürecin içinde yer alması gerektiğini" söyledi. "Muhtarlarımız bu topluma gerçekten hizmet veren vatandaşlarımız, onların katkısı olmadan ilerlememizi mantıklı bulmadım" diye konuşan Bağış, "Bu mektubun içinde, AB sürecinin tarihçesi, AB sürecinde Türkiye'nin neler kazandığı ve kazanacağı, AB'nin ne kazandığı net bir şekilde anlatılıyor" dedi. "PTT'nin, Türkiye'nin gözbebeği haline geldiğini" belirten ve tüm posta teşkilatına teşekkür eden Bağış, herkesin yaklaşan bayramını kutladı ve 12 Eylül'deki referandumda da "inşallah çifte bayram yapacağız" diye konuştu. -"GÖRÜŞLERİMİZ FARKLI OLABİLİR, AMA HEPİMİZ TÜRKİYE İÇİN VARIZ"- Egemen Bağış, "Sayın Muhtarım, bu mektup vesilesiyle sizlere ulaşmak ve sizlerle karşılıklı samimi bir iletişim bağı, gönül bağı kurmak istedik. Görüşlerimiz farklı olabilir, ama hepimiz Türkiye için varız..." cümlesiyle başlayan mektubunda, Türkiye'nin AB davasını yurtdışında savunurken muhtarlardan destek ve katkı istedi. Mektupta şu ifadeler yer alıyor: "Unutmayalım ki demokrasi yerelde başlar... AB süreci de yerelde ilerler... Bu iki ilkeyi siz sayın muhtarlarımızla pekiştireceğiz. O yüzden sizlerin AB sürecini anlamanız, anlatmanız ve daha ileri gitmek için neler yapılması gerektiğini bizlere iletmenizi bekliyoruz. Kamu göreviniz yanında birer Sivil Toplum Lideri olarak görüş ve fikir alışverişi yapmanızı önemsiyoruz." -"PAKETİN İÇERİĞİNİ İYİ İNCELEMEK LAZIM"- Basın açıklamasının ardından "sıradan bir vatandaş olarak" söz alan ve Bakana soru yönelten bir kadın, "Ülkemizdeki AB sürecinin iyi yönde olduğunu söylüyorsunuz. Bu kadar işten çıkarma varken, posta çalışanları yakın tarihte eylem yapmışken nasıl özgür bir demokrasiden bahsediyorsunuz? Referandum sürecini nasıl bayram olarak tanımlıyorsunuz? Bu Anayasa'da, çalışanların, emekçilerin haklarını koruyacak düzenlemeler var mı?" diye konuştu. Soruya teşekkür eden Egemen Bağış, şöyle cevap verdi: "Türkiye'nin diyaloğa çok ihtiyacı var. Vatandaşlarımız bilmediği için bazı konularda, muhalefetin etkisi altında kalıp, kafaları karışabiliyor. Anayasa içindeki her bir madde, Türkiye'nin daha önce imzalamış olduğu AB sürecindeki farklı uluslararası anlaşmaların beklentilerini yerine getiriyor. Çalışanların iş koşullarıyla ilgili maddeler de paketin içinde var. Bir tanesi, bütün kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı getirilmesi, emekçilerin birden fazla sendikaya üye olabilmesinin önünü açıyor." Bağış, ayrıca "Bu ülkede, sadece 12 Eylül döneminde 2 milyon vatandaşımız fişlenmiş, 500 bin kardeşimiz işkence görmüş, onbinlerce insan işten çıkarılmış. İşte o Türkiye'ye geri dönmememiz için, AB standartlarında bir Anayasa'ya kavuşmamız için bu paketin içeriğini iyi incelememiz lazım" dedi.