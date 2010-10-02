-BAKAN BAĞIŞ'TAN BAHÇELİ'YE "İFTİRA" SUÇLAMASI ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, hayatının hiçbir döneminde Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkenin vatandaşı olmadığını söyleyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu yöndeki iddialarını ispat etmesi durumunda görevini bırakmaya hazır olduğunu kaydetti. Bağış, MHP'nin iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Hayatımın hiçbir döneminde Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkenin vatandaşı olmadım. Sayın Bahçeli iftira yöntemlerine sığınmasın. Benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışında vatandaşlığım olduğunu ispat etsinler, tüm görevlerimi bırakmaya hazırım. Şayet iftirasının yalan olduğu ortaya çıkarsa kendisi istifa edecek mi" ifadesini kullandı. Uzun yıllar ABD'de yaşamasını Bahçeli'nin "sanki bir ayıpmış gibi" sergilediğini belirten Bağış, 1985 ile 2002 yılları arasında 17 yıl ABD'de yaşadığını ve bu 17 yıl boyunca da ABD'deki Türk derneklerinde görev aldığını hatırlattı. Bağış, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Oradaki Türk lobisinin kalkınması için birçok pozisyonda görev aldım. MHP Genel Sekreteri'nin bana ABD'deki Türk toplumu ve lobisine yaptığım katkılardan dolayı teşekkür maksatlı verdiği plaket de halen benim arşivimde bulunmaktadır. Bu kadar da ucuz olmak onlara yakışmıyor. Egemen Bağış kimmiş, yurt dışında neler yapmış, Türkiye'nin ABD'de tanınması için neler yapmış, ABD'deki Türkiye karşıtlarıyla nasıl mücadele etmiş? Bunu bir daha gözden geçirsinler, ondan sonra bana dil uzatsınlar. Yoksa benim adımı ağızlarına almak onlara yakışmıyor."