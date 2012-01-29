-Bakan Bağış Dünya Ekonomik Forumu'nu değerlendirdi İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye ile ilgili farklı bir hava olduğunu gözlemlediklerini ve özellikle son yıllarda elde ettiği başarıların konuşulduğunu belirterek, ''Bu kalkınmanın ve gelişmenin gerçek mimarı olan sayın Başbakanımızla ilgili çok teveccüh cümleleri duyduk. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan formülünü anlamaya çalışan bir küresel entelektüel toplantı haline gelmişti Davos'' dedi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış yurda döndü. Bağış, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorusu üzerine Dünya Ekonomik Forumu'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Bu sene yeniden gittiğimiz Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekten ülkemizle ilgili çok farklı bir havanın olduğunu gözleme imkanımız oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen entelektüeller, liderler, iş adamları Türkiye'nin özellikle son yıllarda elde ettiği başarıları konuşuyorlardı'' dedi. Ekonomi ve uluslararası ilişkilerdeki başarıların yanı sıra ülke içerisindeki şeffaflaşma ve demokratikleşme yolunda atılan adımların dünyanın ilgisini çektiğini vurgulayan Bağış, şöyle devam etti: ''Ve bu kalkınmanın ve gelişmenin gerçek mimarı olan sayın Başbakanımızla ilgili çok teveccüh cümleleri duyduk. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan formülünü anlamaya çalışan bir küresel entelektüel toplantı haline gelmişti Davos. Ülkemiz gibi dikkat çeken diğer ülkeler arasında Çin ve Brezilya da vardı. Azerbaycan bu sene Dünya Ekonomik Forumu'nda kendi varlığını çok net bir şekilde hissettirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in bizzat varlığı ve orada düzenledikleri birkaç farklı Azerbaycan etkinliği Azerbaycan'ın da dünya kamuoyu tarafından takip edilmesini sağladı. Ama görüştüğümüz birçok kişi haziran ayının başında İstanbul'da toplanacak olan Dünya Ekonomik Forumu'na büyük bir heyecan duyduklarını söylediler. İlk defa Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey İstanbul'da bir araya gelecek. Dünya Ekonomik Forumu ilk defa Davos dışında bu kadar geniş kapsamlı bir toplantı düzenliyor olacak. Buna da birçok ülkeden lider bazında, iş dünyasının önde gelen yöneticileri bazında, sivil toplum kuruluşlarının veya akademik çevrelerin önemli analistlerinin katılması bekleniyor. Sadece İstanbul'daki toplantı ile ilgili benim katıldığım 4 ayrı hazırlık toplantısı yapıldı. Bu kadar önemseniyor. Hem Başbakan Yardımcımız Ali Babacan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin hem ben hem de Merkez Bankası Başkanımız ve iş adamlarımız gerçekten bu sene farklı bir ilgi gördüler.'' Davos'tan dönüşte Zürih'te Sezen Aksu'nun konserini eşi ile birlikte izlediğini anlatan Bağış, burada basın mensuplarının Fransa'da geçirilmeye çalışılan tasarı gibi, İsviçre'de de soykırımı inkarın suç olduğunu söylediklerinde, kendisinin de '1915'de yaşanan acıların soykırım olduğuna inanmıyorum. Bu konuda hodri meydan, isteyen gelsin buradayız' dediğini ve herhangi bir şey olmadığını ifade etti.