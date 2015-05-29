Bakan Ayşenur İslam'dan 'imam nikahı kararı' açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Anayasa Mahkemesi’nin imam nikahıyla ilgili kararını değerlendirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Ayşenur İslam, AYM'nin aldığı kararın resmi nikahın gerekliliğini ortadan kaldırmayacağını savundu. AYM'nin resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasını oy çokluğuyla iptal etmesi kararına ilişkin konuşan İslam, "Bu karar resmi nikahın gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Çocukların gayrı resmi evlendirilmesini provoke edecek veya bununla ilgili yasal düzenlemeleri ortadan kaldıracak bir uygulama hoş görülmez bakanlığımız açısından" ifadelerini kullandı.

Yeni bir çalışma yapmaları gerektiğini ifade eden İslam, şöyle konuştu:

"Nikah akdi dediğiniz şey bir sözleşmedir ve mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Bu karar alındığında göre, bakanlık olarak 18 yaş altı çocukların bir nikah töreni ile gayrı resmi evlendirilmelerini engellemek üzere yeni bir çalışma yapmamız gerekecek. Çocuk yaşta evliliğin yasak olduğunu aslında herkes biliyor Türkiye'de. Evliliklerde ciddi bir düşüş de var ama mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Bu kararın bu tür evliliklere kapı açacak bir cesaretlendirmeye yol açmaması gerekiyor. Hemen oturup bunu çalışmamız gerekecek.”