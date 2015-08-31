Bakan Ayşen Gürcan 'börek'e açıklık getirdi: Böyle bir şey söylediğimi düşünmüyorum, arkadaşlar araştırıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilen Ayşen Gürcan, "Müslüman bir kadının börek yapmasını bilmemesi halinde ailesinin dağılacağı" yönünde bir açıklama yapmış olduğu iddialarına yanıt verdi. CHP'li Aylin Nazlıaka'nın görüştüğü Gürcan, "Böyle bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Arkadaşlarım araştırıyor" dediği öğrenildi.

Türkiye’nin ilk başörtülü bakanı olarak tarihe geçen İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürcan, sosyal medyada çok konuşulan 'börek' tweet'ine açıklık getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakan olmadan önce Twitter hesabını kapattığı öğrenilen Gürcan’ın “Eğer bir Müslüman kadın börek yapmasını bilmiyorsa o aileye dağılmaya mahkumdur” açıklamasını yaptığı iddia edildi.

Günün konusu haline gelen börek polemiğine CHP'li milletvekili Aylin Nazlıaka son noktayı koydu. Bakan Gürcan’a ulaşan Nazlıaka, konuyla ilgili şu yanıtı aldığını aktardı: “Börek konusunu netleştirmek için Bakanı aradım: 'Böyle birşey söylediğimi düşünmüyorum. Arkadaşlarım araştırıyor' dedi."

Sosyal medyada Bakan Gürcan'ın 'börek' ifadelerine yapılan yorumlar: