Bakan Ayşen Gürcan 'börek' hakkında konuştu: Böyle bir tweet atmadım, ispatları da yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilen Ayşen Gürcan, "Müslüman bir kadının börek yapmasını bilmemesi halinde ailesinin dağılacağı" yönünde bir tweet attığı iddialarına ilişkin olarak, "Ben böyle bir tweet atmadım. İspatları da yok zaten. Benim attığım tweetler belli. Onların da altına imzamı atarım. Yazmadığım bir şeyden de sorumlu tutulmak istemem" dedi.

Geçici Bakanlar Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine getirilen Gürcan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Biz işimize bakıyoruz'

Gürcan, basında ve sosyal medyada, "Müslüman bir kadının börek yapmasını bilmemesi halinde ailesinin dağılacağı" yönünde açıklaması olduğu ileri sürülerek yapılan haberlerle ilgili de şunları söyledi:

"Konu edilemeyecek kadar basit, değersiz ve ona zaman harcanmayacak kadar da başka işlerimiz var. Konunun başlangıcı tespit edildi, nereden geldiği. Ciddi bir girişim olduğu için paylaşıyorum, yoksa gerçekten cevap vermeden geçerdim. Ben böyle bir tweet atmadım. İspatları da yok zaten. Benim attığım tweetler belli. Onların da altına imzamı atarım. Yazmadığım bir şeyden de sorumlu tutulmak istemem."

Üzerinde yalan bir haberle oluşturulmuş bir "jpg tweetleri" ile açıklamanın dağıtıldığını aktaran Ayşen Gürcan, şunları kaydetti:

"Talimat verdim, söz konusu tweeti başlatan kişi hakkında hukuki işlem başlattık. Ama nereden geldiği belli olmadan bu habere iman ederek, benim yazdığıma inanarak bunun üzerine haber yapanlar, bunun üzerine yorum yapanlar ve bunun üzerine yani bir profesörün, bir akademisyenin, bırakın her tarafı, üç çocuk yetiştirmiş bir annenin kimliğini, temsil ettiği makamı alaya almak, küçük düşürmeye çalışmak ancak kendilerini küçük düşürür. Sosyal medya, kendilerinin çalıp kendilerinin oynadıkları küçük bir kargaşa alanı oldu. Biz işimize bakıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz."

Gürcan, kişisel Twitter hesabını basında yer alan haberlerden sonra değil, bakanlık görevi verildikten sonra dondurduğunu, görevi sona erdikten sonra tekrar kişisel hesaplarını kullanacağını ifade etti. Gürcan, bundan sonra görüşlerini Bakan olarak, bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşamaya devam edeceğini söyledi.