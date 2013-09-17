Bakan Avcı'nın öğrencilere dağıttığı kitaptan: Çocuklar savaşa gelin!

2013-2014 eğitim-öğretim yılı dün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın Etimesgut Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda ilk ders zilini çalmasıyla başladı. Avcı’nın gezdiği sınıflarda öğrencilere dağıttığı şair Cahit Zarifoğlu’nun kitapları damga vurdu.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; Bakanın dağıttığı, ünlü şair Cahit Zarifoğlu’na ait şiir kitaplarının silah ve savaş temalarından seçilmesi dikkati çekti. Kitapların kapağında da silah tutmuş çocuk resmi yer aldı.

Afganistan temalı “Ağaç Okul” adlı kitap başta olmak üzere Bakan Avcı’nın, 2. sınıf öğrencilerine dağıttığı kitaplarda yer alan şiirlerden bazılarında veliler arasında da şaşkınlığa yol açan şu dizeler yer aldı:

'Çocuklar öldürüyor'

“Çocuklar savaş oyunu oynuyor. Hiçbiri üstlenmiyor düşman rolüne çıkmayı. Çocuklar saklambaç, körebe yerine savaş oyunu oynuyor. Kovalıyor, yakalıyor ve öldürüyorlar. Çocuklar birdirbir, küsküç yerine savaş oyunu oynuyor. Amaçları benzemek mücahit ağabeylerine.”

'Harçlıklarınızı verin, mermi alalım'

“Uzak ülkelerden müslüman çocuklar rica ederim savaşmaya gelin. Ablam gelinliğini çıkardı çeyizinden sargı yaptı mücahitlerin yaralarına. Siz de oradan rica ederim savaşmaya gelin. Harçlıklarınızı hiç olmazsa mermi alalım için yollayın bize. Babam nişan yüzüğünü bile götürdü mermiler getirdi. Rica ederim, siz de oradan bir şey yapıp savaşmaya gelin.”

“Bir torba hazırladı ablalarım dağdakiler için. Ekmek biraz zeytin, bir avuç mermi. Koşarak makilerin arasında atlayarak kayadan kayaya omzumda içinde ekmek ve mermi olan torba. İkisi de gerekli düşmanı öldürmek için. Biz çocuklar koşup duruyoruz dağlarda boynumuzda mermi torbalarıyla. Böylece savaşıyoruz biz çocuklar da.”

Taliban propogandası

Kitapta şu dizeler de yer alıyor:

“Adı Gülbeddin Hikmetyar, liderimiz bizim. Allah adıyla konuşur, Allah için savaşır en önde. Ona zor değil kafasını kırmak zalimlerin, daha çocukken başladı bu işe. Az yer, az uyur, örgütleyicidir, azimli gerçekçidir. Seviyoruz tüm ülke gibi biz küçük mücahitler de onu.”

Dizede bahsi geçen Gulbeddin Hikmetyar, Afganistan'ın eski başbakanı ve aynı zamanda 1977'de kurulan Hizb-i İslam örgtünün de kurucusu. ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında Taliban'a destek veren Hikmetyar, İnsan Hakları İzleme Komitesi'ne göre, Ağustos 1992'de Kabil'e yapılan ve çoğunluğu sivil 2000 insanın öldüğü, yarım milyon insanın da şehri terk ettiği roket saldırısından sorumlu. Hikmetyar'ın görevde olduğu yıllarda Kabil'de radyo ve televizyonlarda müzik yayını yasaklandı; tüm sinemalar kapatıldı.