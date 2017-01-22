Bakan Avcı, Hrant Dink anmasına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hrant Dink'in mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Avcı, yaptığı konuşmada, "Bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Bir basın mensubunun Hrant Dink’in öldürülmesi davasının süreciyle ilgili soruya Bakan Avcı “Dava süreci, pek çok başka süreçlerle iç içe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldi. Ne tür karanlık oyunların oynandığı bu süreç boyunca, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek” şeklinde cevap verdi.

Bakan Avcı, Topkapı Sarayı’nın kaydığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine ise Fatih Sultan Mehmet’in köşkü olarak da bilinen Hazine Dairesi’ndeki çatlaklar nedeniyle bir hassasiyetin oluştuğunu söyledi. Bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Avcı, şu bilgileri verdi:

“Bu çalışmalar 1 yıldan beri sürüyor. En son geçtiğimiz ay içinde, özellikle Hazine Dairesi’ne etki eden faktörleri belirlemek için çevrede 26 adet sismik kayıt kuyusu açıldı. Bu kuyuya yerleştirilen cihazlar aracılığıyla Saray’ın ve özellikle Hazine’deki çatlakların ne kadar, yer zeminindeki hareketlilikten ne kadar başka faktörlerden, basınçtan vesaire etkilendiğini belirlemek için bilimsel bir çalışma başlatıldı. O çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. Şubat sonu itibariyle bunlar net olarak belirlenmiş olacak.”