Bakan Avcı: Bugüne kadar hiçbir tabletimiz kırılamadı, heves edip kıran olursa da bize gelsin

Basında yer alan "Fatih Projesi'yle dağıtılan tabletlerin şifresini kıran öğrenciler tahtada porno izledi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, bugüne kadar dağıttıkları hiçbir tablet yazılımının kırılmadığını belirtti. Avcı, "Şimdi ben bunu söylediğim zaman arkadaşlar toplanacaklar, ‘Milli Eğitim Bakanı demiş ki, bugüne kadar hiçbir tabletimiz kırılamadı. Gelin şunu kıralım da bir görsünler’ diyecekler. Gençler buna heves ederler. Ama şu ana kadar kırılmadı" dedi.

İHA'nın haberine göre, Eskişehir Öğretmenevi’nde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesi tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, Bakanlık olarak dağıttıkları tablet bilgisayarların şifrelerinin kırılmaması konusuna değinerek, bunu bir meydan okuma anlamında söylemediğine de dikkat çekti. Avcı, "Yani şifrelerini kırıp oradan sağa sola giriş bakımından hiçbir tabletin şifreleri kırılmadı. Şimdi ben bunu söylediğim zaman arkadaşlar toplanacaklar, ‘Milli Eğitim Bakanı demiş ki, bugüne kadar hiçbir tabletimiz kırılamadı. Gelin şunu kıralım da bir görsünler’ diyecekler. Gençler buna heves ederler. Ama şu ana kadar kırılmadı. Boşuna vakit harcamasınlar. Bu bir meydan okuma falan değil. Daha faydalı işlerle uğrasınlar. Tamam onların zekalarına saygımız var, onların macera arayışlarını anlıyorum" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı ile protokol imzalandı

“Ayrıca kıran olursa da bize gelsin” diyen Avcı, şöyle devam etti:

“Çünkü Amerika’da işler böyle yürüyor. Bazı bilgisayar firmaları bu hackerlardan işi öğrendikten sonra ona göre tedbir alırlar. Öyle bir şey olursa da direk bize gelsinler. Ama kıranın da hangi okulda, hangi öğrenci olduğunu da direk görüyoruz. Ancak ben bunu söylesem de yine birileri bunu bir iddia meselesi haline getirecektir.”



Bakan Avcı, Fatih Projesi kapsamında Genelkurmay Başkanlığı ile bir protokol imzaladıklarını da açıklayarak, şöyle konuştu:

“Dün de Genelkurmay İkinci Başkanımızla bir protokol imzaladık ve Fatih Projesi kapsamında askeri liselerimize tablet bilgisayarlarımızı dağıtmaya başlıyoruz. Ayrıca onlar da EBA içeriklerini kullanacaklar. Zaten askeri okullarımız öteden beri, Osmanlı’dan beri en yenilikçi ve yeni uygulamalara açık olan kurumlarımız olmuştur. Böyle bir özellikleri de vardır. Genç subay ve astsubay arkadaşlarımıza da o protokol sayesinde bu hizmeti vereceğiz.”

"Biz ne zaman eğitimde iyi bir haber versek..."

Bakan Avcı, eğitimle ilgili iyi haber verdikleri zaman bazı yayın organları tarafından hemen kötü haberler yayınlandığını söyledi. Avcı, “Şimdi belli yayın organlarında önümüzdeki bir hafta içerisinde, mevsimin de uygun olmamasına rağmen ellerinde tezeklerle okula giden çocuk fotoğrafları göreceksiniz. Ağrı’da daha önce bir okulda bu yapıyla bağlantılı birileri, bir mizanseni çerçevesinde ilkokul çocuklarının ellerine tezekler tutuşturdular. Biz ne zaman eğitimde iyi bir haber versek, bu Paralel yapımedya organlarında, ‘eğitim çöküyor’, ‘Fatih Projesi çöktü’, ‘okullar dayanıksız’ haberlerinin yanında, 50 yıl öncesinde olduğu gibi hala çocuklar ellerinde tezeklerle okullarına gidip okullarını sobalarla ısıtıyorlarmış gibi ‘Tezekli eğitimi bitiremeyen milli eğitim, Fatih Projesi’nden söz ediyor’ türünden haberler göreceksiniz. Ben bunu söylediğim halde yine göreceksiniz” dedi.

“Burada bir kez daha söyleyeyim, o tezekler senaryo icabı çocukların ellerine tutuşturdu” diyen Avcı, “O okulla ilgili yaptığımız araştırmada, okulda, 15 ton kömür ve 1,5 ton da tutuşturulmak için tahta çıta olduğunu belirledik. Ama buna rağmen, bu tür gelişmelerden rahatsız olanlar sırf bunları küçümsemek ve gözden kaçırmak için bu tür dezenformatik haberler yapıyorlar. Yine benzerlerini göreceksiniz. Kapısı kırılan okul, çatısı akan okul, tezekle ısıtılan okul gibi haberler yapmaya devam edecekler. Çünkü Fatih Projesi, her iki anlamda da hem okul dışı eğitim kurumlarından sağladıkları rantları, hem de bu yardımcı ders kitabı adı altında pazarladıkları korsan yayınları bitirdiği için bu projeye özel bir düşmanlıkları var” ifadelerini kullandı.